Nogometaši Barcelone so brez večjih težav ugnali Eibar v gosteh. Foto: Reuters

Katalonci so bili praktično vso tekmo boljši nasprotnik, povedli so že v 13. minuti srečanja, ko je Clement Lenglet z visoko globinsko podajo v napadu našel Antoina Griezmanna, ta pa je hladnokrvno zaključil za 1:0. Žoga se je od noge vratarja Marka Dmitrovića in njegove desne vratnice odbila v mrežo. To je bila za Lengleta sploh prva podaja za zadetek v dresu Barcelone.

Eibar je redna stranka Lionela Messija, ki je zadel na devetih od zadnjih desetih medsebojnih obračunih. Skupaj je Argentinec proti Baskom zadel že 16-krat. Foto: EPA

Dmitrović se je moral v prvem polčasu izkazati z nekaj izvrstnimi obrambami, še najbolj po dobre pol ure igre, ko se je znašel iz oči v oči z Lionelom Messijem in argentinskemu napadalcu preprečil slavje ob drugem letošnjem prvenstvenem zadetku.

Vseeno je le-tega 32-letnik iz Rosaria dosegel v nadaljevanju, ko je po lepi akciji z diagonalnim strelom premagal Dmitrovića in žogo poslal v malo mrežico. Gostitelji so se 'odprli', zaradi prevelike želje po zmanjšanju zaostanka so padli v še večjega - v hitrem protinapadu je Messi nesebično podal Luisu Suarezu, ki je brez težav zatresel prazno mrežo.

V zaključku tekme se razmerje moči na zelenici ni spremenilo, varovanci Ernesta Valverdeja so še naprej oblegali domača vrata, zapravili so še dve lepi priložnosti - Messi je s prostega strela meril previsoko, nekaj minut zatem pa je Suarez s polvoleja vrata Eibarja zgrešil za dober meter. Barcelona je dosegla četrto zaporedno zmago v La Ligi.

La Liga, 14. krog

EIBAR - BARCELONA 0:3 (0:1)

Griezmann 13., Messi 58., Suarez 66.

Danes ob 16.00:

ATLETICO MADRID - VALENCIA (Oblak)

Ob 18.30:

GETAFE - LEGANES

Ob 21.00:

MALLORCA - REAL MADRID

Nedelja ob 12.00:

ALAVES - CELTA VIGO

Ob 14.00:

REAL SOCIEDAD - BETIS

Ob 16.00:

ESPANYOL - VILLARREAL

Ob 18.30:

ATHLETIC BILBAO - VALLADOLID

Ob 21.00:

SEVILLA - LEVANTE

Petkova tekma:

GRANADA - OSASUNA 1:0 (1:0)

Duarte 38.

RK: Merida 90./Osasuna