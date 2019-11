Katalonci so povedli 23. minuti. Samuel Umtiti je z leve strani kazenskega prostora poslal predložek v sredino, a je žogo z iztegnjeno roko oziroma komolcem ustavil Pape Cheikh. To je pomenilo enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Messi.

Lionel Messi je dosegel prvi hat-trick v sezoni. Foto: Reuters

Messi hitro odgovoril Olazi

Gostje so v 41. minuti izenačili. S prostega strela je žogo čez živi zid s kakšnih 20 metrov poslal Lucas Olaza. Vratar Barcelone Marc Andre ter Stegen bi lahko posredoval bolje. In ko je že kazalo, da bo 1:1 izid polčasa, je Barcelona prišla do prostega strela na desni strani, kakšnih 25 metrov stran od gostujočih vrat. K žogi je pristopil Messi in jo poslal v levi zgornji kot nemočnega Rubena Blanca.

Argentinski zvezdnik je v 48. minuti "ponovil vajo", le da tokrat kakšen meter bližje. Žogo s prostega strela je znova zavrtinčil čez živi zid v levi zgornji kot Blanca. Končni izid je v 85. minuti postavil Sergio Busquets, ki je odbito žogo z roba kazenskega prostora pospravil v mrežo. Barcelona je z zmago zadržala vodstvo na lestvici, točkovno je izenačena z madridskim Realom (25:25).

Real v Eibarju po 29 minutah vodil 3:0

Karim Benzema je Eibarju zabil dva gola. Foto: Reuters

Real je pred tem na gostovanju pri Eibarju vse rešil že v prve pol ure. Madridčani so povedli v 17. minuti. Fernando Valverde je uspel tik pred domačim vratarjem Markom Dmitrovićem podati na levo stran, kjer je osamljeni Karim Benzema zatresel prazno mrežo. Tri minute kasneje je v kazenskem prostoru domačih v dvoboju s Pablom De Blasisom padel Eden Hazard, kar je pomenilo enajstmetrovko. Zanesljivo jo je izvedel Sergio Ramos. V 29. minuti je Lucas Vazquez ob preigravanju Joseja Angela padel, sodnik Adrian Cordero Vega je znova pokazal na belo točko, ki jo je izkoristil Benzema za 3:0. Piko na i zmagi gostov je v 61. minuti z natančnim strelom z roba kazenskega prostora postavil Valverde.

NOGOMET

ŠPANSKO PRVENSTVO

13. KROG

BARCELONA - CELTA VIGO 4:1 (2:1)

Messi 23./11-m, 45., 48., Busquets 85.; Olaza 41.

EIBAR - REAL MADRID 0:4 (0:3)

Benzema 17., 29./11-m, Ramos 20./11-m, Valverde 61.

REAL SOCIEDAD - LEGANES 1:1 (0:0)

Merino 63.; En-Nesyri 78.

RK: Rodrigues 97./Leganes

ALAVES - VALLADOLID 3:0 (2:0)

Joselu 26., Pina 32., Perez 75./11-m

VALENCIA - GRANADA 2:0 (0:0)

Wass 74., Torres 90.

Nedelja ob 12.00:

MALLORCA - VILLARREAL

Ob 14.00:

ATHLETIC BILBAO - LEVANTE

Ob 16.00:

ATLETICO MADRID - ESPANYOL

(Jan Oblak)

Ob 18.30:

GETAFE - OSASUNA

Ob 21.00:

SEVILLA - BETIS