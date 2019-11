Robert Lewandowski je še izboljšal izjemen rekord Bundeslige - zadel je na vseh enajstih tekmah letošnje sezone. Foto: Reuters

Dortmundčani so se v prvenstvu prebili na drugo mesto, v Ligi prvakov pa so po zaostanku z 0:2 zrežirali veliko vrnitev proti Interju (3:2).

Bayern je v zadnjih štirih sezonah na domači zelenici povozil Borussio (5:1, 4:1, 6:0 in 5:0). Še posebej "petarda" 6. aprila letos je odmevala. Ta zmaga je bila ključna za sedmi zaporedni naslov Bayerna.

Po polomu prejšnjo soboto v Frankfurtu z 1:5 je odšel Niko Kovač. Njegov pomočnik Hansi Flick je prevzel vlogo glavnega trenerja in debitiral z zmago nad Olympiacosom z 2:0.

54-letni Flick, ki je bil med letoma 2006 in 2014 pomočnik nemškega selektorja Joachima Löwa, se je zavedal, da je najrepj treba izboljšati obrambo. Na uvodnih desetih tekmah je Bayern prejel kar 16 golov, kar je največ v zadnjih enajstih letih. Umetnika Thiago in Philippe Coutinho sta bila znova na klopi.



Lewandowski nadaljeval sijajno serijo

Gostitelji so unovčili že prvo priložnost. V 17. minuti je Benjamin Pavard z desne strani podal pred vrata, kjer je Lewandowski z glavo s petih metrov matiral Romana Bürkija. Poljak je dosegel že 15. zadetek v letošnji sezoni - zadel je prav na vseh enajstih prvenstvenih tekmah, kar je izjemen rekord.



Črno-rumeni popolnoma razgašeni

Bavarci so bili za razred boljši, na levi strani sta blestela Kingsley Coman in Alphonso Davies, ki se je vseskozi vključeval v akcije. Dortmundčani so bili vseskozi prepozni, izgubili so vse dvoboje na sredini igrišča, bili so popolnoma nemočni, do odmora niso niti enkrat streljali v okvir vrat Manuela Neuerja.

Gostje so bili lahko zelo zadovoljni, da so na odmor odšli le z minimalnim zaostankom. Nevaren strel Serga Gnabryja je v 27. minuti s parado odbil Bürki. Deset minut zatem je Gnabry zatresel mrežo, a je bil v očitenm prepovedanem položaju. Jezni Favre je že devet minut pred odmorom opravil prvo menjavo. Jadona Sancha, ki se ni vračal v obrambo, je zamenjal Raphael Guerreiro.



Hansi Flick bi si z uspešno predstavo podaljšal službo na mestu glavnega trenerja. Foto: Reuters

Rezervist Kampl potrdil zmago rdečih bikov

V odlični formi je tudi RB Leipzig, ki je v Berlinu premagal Hertho (2:4). Kevin Kampl je vstopil v 54. minuti in štiri minute pred koncem potrdil zmago rdečih bikov. Timo Werner ga je zaposlil na levi strani. Kampl je v šprintu pobegnil po levi strani, si v kazenskem prostoru žogo naravnal na desnico in jo s 15 metrov poslal v mrežo.

Beierlorzer in Veh izgubila službo v Kölnu

Vodstvo Kölna je po osmem porazu na zadnjih enajstih tekmah odpustilo trenerja Achima Beierlorzerja in športnega direktorja Armina Veha.

Veha, ki je maja 2007 na trenerski klopi osvojil naslov s Stuttgartom, so odpustili že v petek takoj po porazu z 1:2 proti Hoffenheimu. Beierlorzerja, ki je ekipo vodil le 132 dni, pa danes.



Köln je na enajstih tekmah je zbral le sedem točk.

11. krog:

KÖLN - HOFFENHEIM 1:2 (1:0)

Cordoba 34.; Adamjan 48., Locadia 98./11-m

HERTHA - RB LEIPZIG 2:4 (1:2)

Mittelstadt 32., Selke 92.; Werner 38./11-m, 91., Sabitzer 45., Kampl 86.

Kampl je igral od 54. minute.

MAINZ - UNION BERLIN 2:3 (0:2)

Onisiwo 81., Brosinski 94.; Ingvartsen 30., Andersson 45., 51.

SCHALKE - FORTUNA DÜSSELDORF 3:3 (1:0)

Caligiuri 33., Kabak 67., Serdar 79.; Hennings 62./11-m, 74., 85.

PADERBORN - AUGSBURG 0:1 (0:1)

Max 41.

Ob 18.30:

BAYERN - BORUSSIA (D) 2:0 (1:0)

Lewandowski 17., Gnabry 47.



Nedelja ob 13.30:

BORUSSIA (M) - WERDER

Ob 15.30:

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN

Ob 18.00:

FREIBURG - EINTRACHT