Mo Salah je bil nasmejan na zadnjem treningu. Foto: Reuters

Danes dopoldne iz Münchna nista poletela Jerome Boateng in veteran Franck Ribery. Branilec je ostal doma zaradi želodčnih težav, Francozu pa je trener Niko Kovač dovolil odmor, razlog je rojstvo njegovega petega otroka. 35-letni Ribery je popoldne prispel v Liverpool, a že dva dni ni spal in ni pripravljen za 90 minut. Kingsley Coman, ki je v sijajni formi, se je v petek v Augsburgu poškodoval. Branilec Kevin Danso ga je pokosil v sodnikovem dodatku in Francoz je obnovil poškodbo gležnja.

Robert Lewandowski še čaka na zmago v Ligi prvakov. Maja 2013 je izgubil finale proti Bayernu, ko je igral v napadu Borussie, ki jo je takrat vodil Jürgen Klopp. Foto: EPA

Müller kaznovan, Martinez na stranskem tiru

Obramba Bavarcev je letos res slaba, vsako tekmo prejme zadetek v spomladanskem delu. V petek v Augsburgu je Leon Goretzka dosegel najhitrejši avtogol v 55-letni zgodovini Bundeslige. Že po 13 sekundah je ukanil Manuela Neuerja. Kovač na sredini igrišča stavi na zelo ofenzivne igralce. Thiago, James Rodriguez in Leon Goretzka mislijo le na napad. Na Javija Martineza hrvaški strateg že nekaj časa ne računa, Španec pa je edini robustni vezist, ki je mislil na obrambo in leta 2013 je bil med najzaslužnejšimi za zadnjo zmago Bayerna v Ligi prvakov. Thomas Müller je kaznovan in ne bo igral niti na povratni tekmi po rdečem kartonu na zadnji tekmi skupinskega dela v Amsterdamu.

Kovač izključuje remi brez golov

"Vsi igralci se zavedajo, da je to velika tekma. Zaradi takih večerov igrajo nogomet. Žreb nam je določil najmočnejšega mogočega tekmeca. 100 odstotkov po navadi ni dovolj na taki tekmi, maksimum je treba iztisniti iz vsakega posameznika. Prepričan sem, da se tekma ne bo končala brez zadetkov," je pojasnil Kovač, ki računa, da bo na levi strani začel s Comanom, v nadaljevanju pa bo vstopil Ribery.

"Ključen je zadetek v gosteh. Moramo zadeti, čeprav moramo najprej misliti na stabilno obrambo. Nimamo ekipe, ki bi se povlekla v obrambo in le čakala. Bayern vedno igra napadalno, imamo tehnično odlično podkovane igralce, ki obvladajo igro z veliko posestjo žoge. Vsi se zavedamo, da nas čaka peklensko vzdušje. Na taki tekmi se igra z vročim srcem in hladno glavo," je poudaril športni direktor Hasan Salihamidžić.

Jürgen Klopp odlično pozna igro Bayerna. Noče prevzeti vloge favorita, a dejstvo je, da se z Bavarci ne bi mogel srečati ob idealnejšem trenutku. Foto: Reuters

Redsi na naslov angleškega prvaka čakajo od maja 1990

Liverpool ima sanjski napad. Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane so najzaslužnejši, da so redsi s tekmo manj izenačeni z Manchester Cityjem na vrhu lestvice. Od ustanovitve Premier lige še nimajo naslova, navijači že od maja 1990 čakajo na naslov angleškega prvaka, ki je glavna želja vseh v klubu. Letos je priložnost zares velika, veliko vprašanje pa je, ali lahko Liverpool vzporedno zmaguje v prvenstvu in tudi na evropskih zelenicah.

Klopp še čaka na prvo lovoriko na klopi Liverpoola

Jürgen Klopp je bil trn v peti Bayerna, ko je sedel na klopi dortmundske Borussie. V sezonah 2010/11 in 2011/12 je osvojil dva naslova prvaka in dobil vse štiri medsebojne tekme z Bayernom. Tudi v Liverpoolu si je ustvaril kultni status, vendar mu manjka lovorika. Izgubil je finale Evropske lige, lani je klonil v finalu Lige prvakov proti madridskemu Realu po katastrofalni predstavi vratarja Lorisa Kariusa.

Lionel Messi in soigralci bodo favoriti na stadionu Groupama v Lyonu. Foto: Reuters

Prejel več kot 600 prošenj za intervju

"Kloppo" je po hitrem izpadu iz Pokala FA unovčil desetdnevni odmor po zmagi nad Bournemouthom s 3:0. Igralce je odpeljal v Marbello, kjer so v sončnem vremenu kovali taktiko za Bayern. Tudi strateg Liverpoola ima kar nekaj težav. Na prvi tekmi bo manjkal kaznovani Virgil van Dijk. Tudi Joe Gomez in Alex Oxlade-Chamberlain sta poškodovana. Dejan Lovren in Xherdan Shaqiri nista pripravljena za vseh 90 minut, zbolel je še Roberto Firmino.

"Bayern je šest let popolnoma prevladoval v Bundesligi. Jasno je bilo, da bo prišla ena sezona, ko bodo imeli malce več težav. Vse je še odprto v Bundesligi, prednost Borussie se je stopila. Zdaj Bayern prehaja v silovit protinapad in takrat je taka ekipa najnevarnejša. Seveda navijam za Borussio, ki pa jo čaka še trnova pot. V Ligi prvakov so Bavarci v zadnjih letih vedno blesteli in se prebili med najboljše štiri," je razmišljal 51-letni Klopp.

"Naša največja prednost je vzdušje na Anfiledu. Vsi v Nemčiji se zavedajo, da takega vzdušja ni nikjer v Evropi. Navijači nas lahko dvignejo, da iztisnemo 140 odstotkov iz sebe. Nisem si mislil tega, a ko sem prvič prišel na ta kultni objekt, mi je postalo jasno. Če ne bi sedel na klopi, bi si vsekakor kupil vstopnico za tekmo," je še dodal Klopp, ki je imel zelo stresen teden v Španiji, saj je prejel kar 600 prošenj za intervju nemških medijev.

Ernesto Valverde je poudaril, da že dva meseca razmišlja o torkovi tekmi. Foto: Reuters

Valverde: Že dva meseca čakamo na tekmo v Lyonu

Lyon bo na drugi torkovi tekmi gostil Barcelono. Katalonci ne blestijo v španskem prvenstvu, a vseeno pridno zbirajo točke, oba madridska tekmeca pa sta si privoščila že preveč spodrsljajev. Real je v nedeljo doma izgubil proti Gironi z 1:2 in zaostaja že devet točk.

"Zares smo motivirani za obračune izločilnih bojev v Ligi prvakov. Že dva meseca čakamo na to tekmo. Lyon je na domačem stadionu zares nevaren. Prepričan sem, da nas bodo pokrivali visoko, prežali bodo na našo napako," je previden trener Kataloncev Ernesto Valverde.

Osmina finala, prve tekme, torek ob 21.00:

LYON - BARCELONA, verjetni postavi

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, Tousart, Ndombele, Traore, Depay, Aouar, M. Dembele.

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić, Busquets, Vidal, O. Dembele, Messi, Suarez.

Sodnik: Cüneyt Cakır (Turčija)

LIVERPOOL - BAYERN, verjetni postavi

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Roberto Firmino, Mane.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Goretzka, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Sreda ob 21.00:

SCHALKE - MANCHESTER CITY

ATLETICO MADRID - JUVENTUS

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.



AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.



MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Man. United



ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.