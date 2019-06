Joao Felix je največja želja trenerja Atletica Diega Simeoneja. Foto: Reuters

Ta je ponudil lizbonski Benfici 126 milijonov evrov za mladega portugalskega napadalca Joaa Felixa. Madridčani ponujajo šest milijonov evrov več od njegove odkupne klavzule, saj želijo odkupnino plačati po obrokih.

"Atletico je za Felixa ponudil 126 milijonov evrov in zdaj ponudbo analiziramo," je sporočilo vodstvo Benfice portugalski borzi. Če bi Portugalci ponudbo za 19-letnika sprejeli, bi bil to po Neymarju, Kylianu Mbappeju, Philippu Coutinhu in Ousmaneju Dembeleju peti najdražji prestop v zgodovini. Dražji najstniški prestop je uspel le Mbappeju (180 milijonov evrov).

Felix je za člansko ekipo Benfice debitiral avgusta lani in sezono končal s 15 zadetki. Aprila je v Evropski ligi proti Eintrachtu dosegel hat trick in s tem postal najmlajši portugalski igralec s takim dosežkom v evropskih tekmovanjih.

Za reprezentanco je debitiral ta mesec v polfinalu Lige narodov proti Švici.