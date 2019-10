Manchester United je po devetih krogih angleškega prvenstva z desetimi točkami šele na 14. mestu. Foto: Reuters

Rdeči vragi so nazadnje slavili prav v tem tekmovanju, ko so 19. septembra z 1:0 ugnali Astano. Od takrat so dvakrat izgubili in štirikrat remizirali, nazadnje v nedeljo na večnem derbiju proti Liverpoolu.

Ole Gunnar Solskjär je v Srbijo odpotoval brez Nemanje Matića, Paula Pogbaja in vratarja Davida de Gee. "Ko sem prišel, smo povezali štiri zmage na gostovanjih, od takrat pa niti eno. To je vprašanje, s katerim se ukvarjamo," je na novinarski konferenci povedal Solskjär.

V Beogradu bo šlo za obračun vodilnih moštev v skupini L. Obe sta zbrali po štiri točke. Partizan je najprej doma remiziral z AZ Alkmaarjem (2:2), nato pa na gostovanju premagal Astano (1:2). Tudi v taboru črno-belih ni idlično, saj so izgubili dve izmed zadnjih treh prvenstvenih tekem in padli na peto mesto.

"Gledali smo veliko njihovih tekem, tudi tisto proti Moldeju, ki je moje nekdanje moštvo. Pogovarjal sem se s trenerjem Moldeja. Imajo nekaj vrhunskih igralcev, izpostavil bi Zorana Tošića," je še povedal Solskjär.

Ekipi sta se nazadnje srečali v sezoni 1965/66 v najelitnejšem evropskem pokalu, predhodnici Lige prvakov, ko je v polfinalu s skupnim izidom 2:1 slavil Partizan.

3. krog, četrtek

Skupina A, ob 18.55:

QARABAG – APOEL (Belec, Bezjak)

Ob 21.00:

SEVILLA – DUDELANGE

Lestvica: SEVILLA 2 2 0 0 4:0 6 QARABAG 2 1 0 1 4:4 3 DUDELANGE 2 1 0 1 5:7 3 APOEL 2 0 0 2 3:5 0

Skupina B, ob 21.00:

DINAMO KIJEV – KÖBENHAVN

(Verbič)

MALMÖ – LUGANO (Črnigoj)

Lestvica: KÖBENHAVN 2 1 1 0 2:1 4 DINAMO KIJEV 2 1 1 0 1:0 4 MALMÖ 2 0 1 1 1:2 1 LUGANO 2 0 1 1 0:1 1

Skupina C, ob 21.00:

GETAFE – BASEL

TRABZONSPOR – KRASNODAR

Lestvica: GETAFE 2 2 0 0 3:1 6 BASEL 2 1 1 0 7:2 4 TRABZONSPOR 2 0 1 1 2:3 1 KRASNODAR 2 0 0 2 1:7 0

Skupina D, ob 21.00:

SPORTING LIZBONA – ROSENBORG

PSV EINDHOVEN – LASK LINZ

Lestvica: PSV EINDHOVEN 2 2 0 0 7:3 6 SPORTING LIZBONA 2 1 0 1 4:4 3 LASK LINZ 2 1 0 1 2:2 3 ROSENBORG 2 0 0 2 1:5 0

Skupina E, ob 21.00:

CELTIC – LAZIO

RENNES – CLUJ

Lestvica: CELTIC 2 1 1 0 3:1 4 LAZIO 2 1 0 1 3:3 3 CLUJ 2 1 0 1 2:3 3 RENNES 2 0 1 1 2:3 1

Skupina F, ob 21.00:

ARSENAL – VITORIA GUIMARAES

EINTRACHT FRANKFURT – STANDARD LIEGE

Lestvica: ARSENAL 2 2 0 0 7:0 6 STANDARD LIEGE 2 1 0 1 2:4 3 EINTRACHT FRANKFURT 2 1 0 1 1:3 3 VITORIA GUIMARAES 2 0 0 2 0:3 0

Skupina G, ob 18.55:

PORTO – RANGERS

YOUNG BOYS – FEYENOORD

Lestvica: FEYENOORD 2 1 0 1 2:1 3 YOUNG BOYS 2 1 0 1 3:3 3 RANGERS 2 1 0 1 2:2 3 PORTO 2 1 0 1 2:3 3

Skupina H, ob 18.55:

CSKA MOSKVA – FERENCVAROS

(Bijol; Blažič)

LUDOGOREC – ESPANYOL

Lestvica: LUDOGOREC 2 2 0 0 8:1 6 ESPANYOL 2 1 1 0 3:1 4 FERENCVAROS 2 0 1 1 1:4 1 CSKA MOSKVA 2 0 0 2 1:7 0

Skupina I, ob 18.55:

GENT – WOLFSBURG

ST. ETIENNE – OLEKSANDRIJA

(Berić)

Lestvica: WOLFSBURG 2 1 1 0 4:2 4 GENT 2 1 1 0 4:3 4 ST. ETIENNE 2 0 1 1 3:4 1 OLEKSANDRIJA 2 0 0 2 2:4 1

Skupina J, ob 18.55:

ROMA – BORUSSIA (M)

ISTANBUL BASAKSEHIR – WOLFSBERG

Lestvica: WOLFSBERG 2 1 1 0 5:1 4 ROMA 2 1 1 0 5:1 4 ISTANBUL BASAKSEHIR 2 0 1 1 1:5 1 BORUSSIA (M) 2 0 1 1 1:5 1

Skupina K, ob 18.55:

BEŠIKTAŠ – BRAGA

SLOVAN BRATISLAVA – WOLVERHAMPTON

(Šporar, Bajrić)

Lestvica: SLOVAN BRATISLAVA 2 1 1 0 6:4 4 BRAGA 2 1 1 0 3:2 4 WOLVERHAMPTON 2 1 0 1 1:1 3 BEŠIKTAŠ 2 0 0 2 2:5 0

Skupina L, ob 18.55:

PARTIZAN – MANCHESTER UNITED

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

AZ ALKMAAR – ASTANA