Bodo kadeti Slovenije prvaki Severne in Srednje Amerike ter Karibov?

Danes ob 15.30 igrajo Slovenci finale prvenstva Concacaf s Portugalci

Bradenton - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca do 16 let se je z zmago po podaljšku z 2:1 nad Kanado uvrstila v finale prvenstva Concacaf. Za naslov prvaka Severne in Srednje Amerike ter Karibov se bo Slovenija pomerila s Portugalsko. Narobe nogometni svet?