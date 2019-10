Bolgarski navijači so spet padli na izpitu navijanja. Foto: Reuters

"Storili bom vse, da nihče ne bo ušel kazni," so ob prvih aretacijah sporočili iz bolgarskega ministrstva za notranje zadeve.

Kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo med Bolgarijo in Anglijo je na stadionu Levski zaznamovalo rasistično navijanje domačih navijačev in nacistično salutiranje. Glavni sodnik Hrvat Ivan Bebek je zaradi tega v prvem polčasu kar dvakrat prekinil tekmo, ki so jo Angleži na koncu dobili s 6:0.

Uefa je bolgarsko zvezo kaznovala že zaradi rasističnih izpadov navijačev na junijskih tekmah proti Kosovu in Češki, zato je bil del tribun za ponedeljkov dvoboj zaprt. A to ni preprečilo skupini v črno oblečenih in delno tudi zamaskiranih huliganov, ki so vnovič povzročali težave. Žrtve nespodobnega navijanja so bili trije angleški temnopolti igralci Raheem Sterling, Marcus Rashford in Tyrone Mings. Angleški selektor Gareth Southgate je po koncu pohvalil svoje igralce, da so ohranili mirno kri, in ocenil, da so se najverjetneje tako odzvali, ker so rasizma navajeni že s tekem domačega angleškega prvenstva.

V torek je odstopil predsednik tamkajšnje nogometne zveze Borislav Mihajlov. Bolgarski premier Bojko Borisov je pred tem pozval Mihajlova k odstopu in zagrozil, da bodo prekinili odnose in tudi finančno podporo zvezi, dokler se to ne zgodi.

Preiskavo rasističnih izpadov pa je začela tudi Uefa, ki je v torek poudarila ničelno toleranco do rasizma v nogometu. Predsednik Aleksander Čeferin je ob tem izpostavil, da se proti temu zlu v športu zveze ne morejo boriti same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike. "Verjemite mi, Uefa bo naredila vse, da bo to bolezen spravila iz nogometa. A s tem se ne smemo zadovoljiti, vedno moramo biti še odločnejši," je v izjavi za javnost zapisal Čeferin.

Lazio spet kaznovan zaradi rasizma

Lazio v Serie A zaseda šesto mesto. Foto: EPA

Uefa je kaznovala rimski Lazio, ker so se njegovi navijači na tekmi Evropske lige proti Rennesu neprimerno obnašali. Zaradi fašističnih vzklikov svojih navijačev in nacističnega pozdravljanja bodo morali Rimljani plačati 20.000 evrov, poleg tega pa bodo morali na naslednji evropski tekmi zapreti del tribun. Na tekmi proti Celticu, ki bo 7. novembra, bo samevala severna tribuna, na kateri so običajno prisotni najbolj zagreti navijači kluba.



Tako kazen je Lazio dobil že lani, ko je bila severna tribuna zaprta na tekmi proti Sevilli. Če bodo navijači nadaljevali z rasističnimi incidenti, sinjemodre čaka strožja kazen, možno je tudi enoletno igranje brez gledalcev. Lazio je v sporočilu za javnost dejal, da razmišlja o pritožbi, obljubil pa je, da bo poiskal in kaznoval tiste, ki so škodovali podobi kluba.