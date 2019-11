Samir Handanović je v drugem polčasu dvakrat moral po žogo v svojo mrežo. Foto: Reuters

Borussia in Inter sledita Barceloni v skupini F, imata po 4 točke.

Pred 14 dni so Milančani zmagali z 2:0, potem ko sta zadela Lautaro Martinez in Antonio Candreva. Z novo zmago bi bil Inter že zelo blizu napredovanju.

Lautaro Martinez je povedel Inter v vodstvo v 5. minuti. Foto: Reuters

Inter konkretnejši v prvem polčasu

Milančani so zgodaj povedli v Dortmundu. Z odličnimi predstavami je nadaljeval Lautaro Martinez, ki je na štirih tekmah Lige prvakov vknjižil tretji gol. Po dolgi podaji se je izboril za žogo, bil je hitrejši od obrambe Borussie, prišel je v kazenski prostor in z levico močno streljal. Vratar Borussie je bil nemočen.

V podobni situaciji kot Martinez je bil v 18. minuti Mario Götze, prejel je podajo v kazenskem prostoru, močno je streljal po sredini, z obrambo pa se je izkazal Samir Handanović.

Martinez je začel tudi akcijo v 40. minuti, poslal je dolgo podajo Antoniu Candrevi na drugo stran, ta je podal v kazenski prostor, kjer je pritekel Matias Vecino - streljal je v spodnji levi kot (0:2).

V zadnjih sekundah 1. polčasa se je z izjemno obrambo spet izkazal Handanović, ki ga je s strelom poskusil presenetiti Jadon Sancho.

Borussia je imela več žogo v svoji posesti (59:41), a Inter je bil nevarnejši in učinkovitejši.

Pritisk Borussie obrodil sadove

Borussia je hitro znižala zaostanek, v 51. minuti je sledila skupinska akcija domačih nogometašev - po seriji podaj je Götze poslal žobo v sredino kazenskega prostora, tam je bil Achraf Hakimi, ki je streljal v spodnji levi kot (1:2). Nemci so stopnjevali napad, v 64. minuti pa so uspeli izenačiti. Junak drugega gola je Paco Alcacer, ki se je le nekaj sekund po vstopu v igro znašel v vlogi podajalca - prestregel je žogo, do te je prišel Julian Brandt, ki je streljal v spodnji desni kot (2:2).

Inter je do popolnega preobrata prišel v 77. minuti, med strelce pa se je spet vpisal Hakimi.

Lionel Messi je razočaral z Barcelono na Camp Nouu. Foto: Reuters

Barcelona izžvižgana na Camp Nou

V skupini F kljub remiju proti Slavii Pragi (0:0) še naprej vodijo Katalonci. Ti bi si z zmago praktično že zagotovili napredovanje, a jim to ni uspelo.



Tako Barcelona kot Slavia sta po enkrat zatresli nasprotno mrežo, a je sodnik obakrat gola razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Barcelona, ki je igrala brez Luisa Suareza, si je prislužila tudi žvižge navijačev.



V Londonu osem golov

Zanimiv je tudi obračun v skupini H, kjer se merita Ajax in Chelsea. Ekipi zasedata prvi dve mesti, poravnani sta na 6 točk.

Nesrečni gol vratarja Chelseaja Kepe Arrizabalage. Foto: Reuters

Po prvem polčasu gostje vodijo z 1:3. Prvi gol so proslavili že v 2. minuti, ko je po izvedenem prostem strelu lastnga vratarja premagal Tammy Abraham. Le tri minute pozneje pa je Chelsea izenačil (1:1). Po prekršku Joela Veltmana v kazenskem prostoru, je sodnik dosodil 11-metrovko, to je suvereno izvedel Jorginho.

V 20. minuti je Quincy Promes spet povedel Ajax v vodstvo - Hakim Ziyech je poslal predložek pred vrata, tam je glavo nastavil Promes (1:2). V 35. minuti pa je sledil nov avtogol, tokrat vratarja Chelseaja Kepe Arrizabalage - po izvedenem prostem strelu je žogo z glavo nesrečno preusmeril v lastno mrežo.

Že v 55. minuti pa je Ajax ponovno zadel. Ziyech se je spet izkazal s podajo, v kazenskem prostoru je lepo zaposlil Donnyja van de Beeka, ta je z diagonalnim strelom poskrbel za 1:4. Sledil pa je preobrat. Londončani so v 11 minutah uspeli trikrat zadeti in izenačiti. V 63. minuti je Cesar Azpilicueta po podaji Abrahama nastavil nogo za 2:4. V 71. minuti je Jorginho spet dobro izvedel 11-metrovko za 3:4. Za izenačenje pa je v 74. minuti poskrbel Reece James - po izvedenem kotu in zadeti prečki je do odbite žoge prišel 19-letnik, ki je proslavil svoj prvenec.

Edino zaključno žogo za napredovanje ima Napoli - če zmaga in če Genk ne preseneti Liverpoola, se bo italijanski klub veselil napredovanja v osmino finala.

LIGA PRVAKOV

4. KROG, danes

Skupina E, ob 21.00:

NAPOLI - SALZBURG 1:1 (1:1)

Lozano 44.; Haaland 11./11-m

LIVERPOOL - GENK 2:1 (1:1)

Oxlade-Chamberlain 53., Wijnaldum 14.; Samata 41.

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F

BARCELONA - SLAVIA PRAGA 0:0

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - INTER 2:2 (0:2)

Hakimi 51., Brandt 64.; Martinez 5., Vecino 40.

Handanović brani za Inter.

Lestvica: BARCELONA 4 2 2 0 4:2 8 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 4 0 2 2 2:5 2

Skupina G,

ZENIT ST. PETERBURG - RB LEIPZIG 0:2 (0:1)

Demme 45., Sabitzer 63.

Kampl (RB Leipzig) je v igro vstopil v 46. minuti.

Ob 21.00:

LYON - BENFICA 2:0 (2:0)

Andersen 4., Depay 33.

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA - AJAX 4:4 (1:3)

Jorginho 5./11-m, 71./11-m, Azpilicueta 63., James 74.; Abraham 2./ag, Promes 20., Arrizabalaga 35./ag, van de Beek 55.

RK: Blind 68., Veltman 69./oba Ajax

VALENCIA - LILLE 0:1 (0:1)

Osimhen 25.