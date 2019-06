Marko Arnautović in Gudio Burgstaller sta zrežirala odločilni zadetek v Celovcu. Foto: Reuters

Avstrijci, ki so na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji prišli do točke proti poznejšim prvakom Portugalcem (0:0), so kvalifikacije začeli z dvema porazoma. Proti Poljski (0:1) in Izraelu so ostali praznih rok in pritisk pred tekmo v Celovcu je bil velik. Po zmagi nad Slovenijo z 1:0 so Avstrijci lažje zadihali in optimistično odhajajo v Skopje, kjer jih v ponedeljek čaka nova zahtevna preizkušnja. Tik pred tekmo ob Vrbskem jezeru so zaradi poškodbe ostali brez kapetana Juliana Baumgartlingerja, ki bo manjkal tudi v Severni Makedoniji.

Joker Burgstaller odločil v Celovcu

Sabitzer ob menjavi jezen na selektorja

V 71. minuti je Foda malce presenetljivo iz igre potegnil Marcela Sabitzerja. Vezist Leipziga je bil besen, sploh se ni hotel rokovati s selektorjem, na klopi pa se tudi ni uspel pomiriti. Foda je potegnil pravega asa iz rokava, saj je v igro poslal Burgstallerja, ki je odločil tekmo, potem ko je Janu Oblaku še uspelo odbiti nevaren strel Marka Arnautovića z desnico. To je bil njegov drugi zadetek za Avstrijo, pred dvema letoma je zadel proti Srbiji na Dunaju.

"Sanjsko je zadeti doma! Od prve minute smo napadli, morali bi zadeti že v prvem polčasu. Zadetek je visel v zraku in vesel sem, da mi je le uspelo. Pomembno je bilo, da se je več igralcev vključilo v napad, pred vrati je treba imeti več nogometašev," je bil vesel 30-letni napadalec Schalkeja, ki je rojen v Beljaku. V letošnji sezoni je dosegel štiri gole za Schalke, ki je po lanskem drugem mestu popolnoma razočaral in končal na skromnem 14. mestu.

Nekdanji branilec Franco Foda je večino kariere igral v Bundesligi. Pred Avstrijo je vodil Sturm iz Gradca in Kaiserslautern. Foto: Reuters

Foda: Pozdrav s Sabitzerjem je bil malce "močnejši"

"Zelo sem zadovoljen z izidom in seveda tudi z igro. Hitro smo ujeli pravi ritem. Prevladovali smo v prvem polčasu in morali bi zadeti. Malce smo popustili takoj na začetku drugega polčasa, a smo se uspeli pobrati. Znova smo pritisnili in uspeli smo zadeti. To je bila izjemno pomembna tekma za nas, saj smo uvodni tekmi izgubili. Priigrali smo si precej več priložnosti in zmaga je zaslužena. Srečo smo imeli, da na koncu tekme Berić z glavo ni izenačil, saj se nismo dobro postavili v obrambi," je bil zadovoljen Foda, ki je izpostavil, da sta Aleksandar Dragović in Martin Hinteregger zelo dobro zaustavila Andraža Šporarja in Josipa Iličića.

"Seveda Sabitzer ni bil vesel, ko sem ga zamenjal. Zelo dobro je igral, a moral sem se odločiti za drugega napadalca, saj smo potrebovali tri točke. Pozdravila sva se ob menjavi, je pa bil ta pozdrav z roko malce 'močnejši'," avstrijski selektor ni hotel pogrevati zapleta s Sabitzerjem. Tudi roke Petra Stojanovića na črti kazenskega prostora ni nič omenjal. Tri točke so bile sladke in v podrobnosti se zmagovalci niso spuščali.

Veliko veselje Avstrijcev z navijači po tekmi. Kultni napev "Immer wieder, immer wieder Österreich" je bil na stadionu Wörthersee znova zelo priljubljen. Foto: Reuters

Selektor imel pred tekmo dober občutek

"Ves teden sem imel zelo dober občutek, saj so igralci težko pričakovali to tekmo. Motiv je bil izjemen in nagrada za pristop so tri točke. V soboto nas čaka zelo kratka analiza te tekme, saj moramo vse misli usmeriti na srečanje s Severno Makedonijo. Imajo nekaj nevarnih posameznikov, Pandev je zelo nevaren," je še dodal 53-letni Foda.

Arnautović: Bili smo precej boljša ekipa

"Ključno je bilo, da smo ostali mirni. Bili smo precej boljša ekipa. V prvem polčasu bi morali zadeti. Nismo bili učinkoviti, a smo vseeno verjeli v uspeh. Zdaj nas čaka težka tekma v Makedoniji, kjer bo treba ponoviti to predstavo," je poudaril napadalec West Hama Arnautović, ki je lani na prijateljski tekmi dvakrat zatresel slovensko mrežo. V prvem polčasu je imel veliko priložnost po sijajnem prodoru Davida Alabe po levi strani, a je streljal prek vrat.

V zelo izenačeni skupini bo pomembna tudi povratna tekma. Avstrijci v Stožice prihajajo v nedeljo, 13. oktobra. To bo njihovo prvo gostovanje v Sloveniji, izbrani vrsti sta vse tri medsebojne tekme do zdaj odigrali v Avstriji.