Žan Zaletel je v 35. minuti povišal na 0:2. Foto: www.alesfevzer.com

To je bil 30. obračun Triglava in Celja v Prvi ligi. Uspešnejši so grofi, ki so tretjič v tej sezoni premagali Kranjčane. Pred slabima dvema mesecema so doma slavili s 4:0, boljši pa so bili tudi konec oktobra v Kranju, ko so tri točke osvojili z zmago z 2:1. Avgusta je Triglav zmagal v gosteh (1:3).

32. krog:

TRIGLAV - CELJE 0:3 (0:2)

Vizinger 28., Zaletel 35., Pungaršek 69.

Odigrano v soboto:

MARIBOR - OLIMPIJA 0:3 (0:3)

12.000; Kadrić 15., Kronaveter 18., Čekići 35.

KRŠKO - MURA 0:3 (0:1)

250; Volarič 25./ag, Sirk 49., Lorbek 83.

Odigrano v petek:

DOMŽALE - GORICA 2:1 (0:1)

700; Gnezda Čerin 55., Vuk 90.; Filipović 42.

RUDAR - ALUMINIJ 3:0 (0:0)

300; Kobiljar 50., 57., Škoflek 74.

RK: Koblar 55., Ivančič 66./Aluminij