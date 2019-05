Mitja Lotrič proslavlja gol Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so na skalp zmajev čakali že vse od konca sezone 2014/15, ko so v Ljubljani slavili z 1:2, sladkosti zmage pa v obračunih z Olimpijo niso okusili na zadnjih 15 ligaških tekmah.

16. ligaška tekma pa je le prinesla veselje v celjski tabor, ki se bori za nastope v Evropi.

Celjani so v 33. minuti proslavili prvi in edini gol na tekmi. Akcijo je začel Tadej Vidmajer z globinsko podajo, ki jo je poslal na drugo polovico igrišča, tam Olimpijina obramba ni dobro posredovala, do žoge je prišel Mitja Lotrič, ki je streljal v levi spodnji kot.

Tudi v nadaljevanju so bili Celjani nevarni. V 66. minuti je tako poskus Rudija Požega Vancaša ubranil Nejc Vidmar - po podaji z desne strani v sredino kazenskega prostora je tam žogo prejel prvi strelec lige (to mesto si deli z Rokom Kronavetrom), ki je z levico streljal v desni spodnji kot.

Olimpija je na koncu pritiskala - Celje je bilo blizu avotogola, a se je izkazal njihov vrata -, a ni uspela izenačiti. To je prva tekma pod taktirko Safeta Hadžića na kateri so njegovi varovanci oddali točke.

Lotrič izkoristil napako Olimpijine obrambe

Triglav in Gorico še naprej ločita dve točki. Foto: www.alesfevzer.com

Goričani izvlekli remi

Prva tekma današnjega dne med Triglavom in Gorico ni dala zmagovalca (1:1). Šlo je za pomemben obračun ekip, ki se želita izogniti devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek v Prvi ligi. Gorenjci so povedli v 36. minuti, in to iz prve prave priložnosti, v polno je zadel kapetan Luka Majcen. Goričani so ob koncu začeli pritiskati, kar se jim je obrestovalo v zadnji minuti sodnikovega dodatka, ko je evrogol, strel z okoli 18 metrov, dosegel Jaka Kolenc. Ekipi tako še vedno ločita dve točki v korist Kranjčanov.

V Krškem se v zadnji tekmi dneva merita zadnjeuvrščeni moštvi, a imajo Velenjčani pred Krčani, ki so v vse slabšem položaju, že devet točk naskoka.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 30. krog

TRIGLAV - GORICA 1:1 (1:0)

450; Majcen 36.; Kolenc 94.

CELJE - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

Lotrič 33.

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Ob 18.00:

KRŠKO - RUDAR 0:0 (-:-)

Odigrano v sredo:

MARIBOR - ALUMINIJ 1:1 (0:1)

2.300; Mešanović 80.; Štor 41.

DOMŽALE - MURA 1:1 (1:1)

850; Mujan 11.; Lorbek 37.