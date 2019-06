Megan Rapinoe je dosegla svoj četrti zadetek na letošnjem SP-ju. Foto: EPA

Francozinje so v osmini finala z 2:1 odpravile Brazilke, Američanke pa so bile z 2:1 boljše od Špank. Američanke so prav na vseh SP-jih, letos poteka osmo, osvojile katero izmed medalj, tako da so favoritinje na srečanju.

Hladen tuš za Francozinje

Američanke so povedle že v peti minuti na polnem pariškem stadionu Park princev. Megan Rapinoe je dosegla svoj četrti gol na SP-ju. Rapinoejeva je izvedla prosti strel z levega roba kazenskega prostora, njen neposredni strel pa je šel mimo številnih igralk v francosko mrežo.

Francozinje so do prve resne priložnosti prišle v 58. minuti, ko je Eugenie Le Sommer streljala čisto od blizu, a bila je premalo natančna. Ameriška vratarka se je morala pošteno potruditi, da je ohranila svojo mrežo nedotaknjeno v 64. minuti, ko je Francozinja poskusila z glavo.

Američanke so takoj zatem krenile v protinapad, Tobin Heath je poslala predložek z desne strani v sredino, pritekla je Rapionejeva, ki je streljala v desni spodnji kot za povišanje vodstva (0:2).

Hitro vodstvo Američank proti Francozinjam

Angležinje proti ZDA ali Franciji?

Angležinje so se kot prve uvrstile v polfinale SP-ja in njihova naslednja ovira bo ravno zmagovalka današnjega obračuna Francija ali ZDA.

Polfinalni tekmi bosta 2. in 3. julija v Lyonu. Tam bo tudi finale in sicer 7. julija.

V živo

8. SVETOVNO PRVENSTVO (Ž)

ČETRTFINALE

Danes ob 21.00 (Pariz):

FRANCIJA - ZDA 0:2 (0:1)

Rapinoe 5., 65.

Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.

Sobota ob 15.00 (Valenciennes):

ITALIJA - NIZOZEMSKA

Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.

Ob 18.30 (Rennes):

NEMČIJA - ŠVEDSKA

Že odigrano (Le Havre):

Norveška - ANGLIJA 0:3 (0:2)

Scott 3., White 40., Bronze 57.

Parris (Anglija) je v 83. minuti zapravila 11-m.