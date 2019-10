Ante Šimundža uspešno vodi Muro, v nedeljo ča čaka tudi velik izziv v Prvi ligi TS, ko bo v Mursko Soboto prišla Olimpija. Foto: www.alesfevzer.com

Od 19.30 v Murski Soboti igrajo še zadnjo tekmo četrtfinala med Muro in Domžalami. Domžalčani so s prve tekme branili minimalno prednost s 3:2, tudi povratna pa se je končala s 3:2 v korist domačih, tako da gledalci pravkar spremljajo podaljšek (2 x 15 minut). V 90. minuti ga je izsilil rezervist Mure Kai Cipot.

Nafta je drugi drugoligaš, ki se je uvrstil v polfinale, v torek je to proti Celju uspelo Radomljam.

Krize Rudarja, ki v državnem prvenstvu po 15 krogih še nima zmage, za zdaj ni ustavil niti četrti trener v tej sezoni Andrej Panadić, ki je v torek zamenjal Nikolo Jaroša.

Njegovi varovanci, ki so v osmini finala presenetljivo izločili Olimpijo, so sicer ves čas tekme napadali, a njihovi poskusi so bili jalovi. V napadu so se vse preveč zapletali, redkih priložnosti pa niso znali izkoristiti. Dosegli so sicer dva gola, a oba je sodnik zaradi nedovoljenega položaja razveljavil.

Še najbližje regularnemu zadetku so bili v 15. minuti, ko je Aljaž Krefl zadel prečko.

Nafto je v 27. minuti v vodstvo popeljal Mihael Rebernik, ki se je po predložku z desne strani dobro znašel v kazenskem prostoru, po njegovem strelu se je žoga od vratnice odbila za golovo črto.

V sodnikovem podaljšku drugega polčasa je po protinapadu zmago potrdil Madžar Roland Paku.

Pokal Slovenije, četrtfinale, povratne tekme

Rudar Velenje - NAFTA 1903 0:2 (0:1) 1:2

200; Rebernik 27., Paku 93.



Rudar Velenje: Radan, Hrubik, Petrović, Črnčič, Radić, Anđelković, Vošnjak, Filipović, Džinić, Kitek, Krefl.

Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek, Oštrek, Ploj, Malešević, Novinič, Paku, Živko, Rebernik, Leuštek, Vinko.

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

Danes ob 19.30:

MURA - DOMŽALE 3:2 (1:2) 2:3

Bubnjar 24., 58., Cipot 90.; Jakupović 33., 40.

Mura: Šafarić, Pucko, Karamarko, Maruško, Karničnik, Kouter, Šporn, Bobičanec, Bubnjar, Šušnjara, Maroša.

Domžale: Sorčan, Sikošek, Vujadinović, Klemenčič, Fink, Pišek, Mujan, Ibričić, Podlogar, Jakupović, Vuk.

Sodnik: David Šmajc (Kranj)

Odigrano v torek:

KALCER RADOMLJE - Celje 0:0 1:1

450 gledalcev



Koper - ALUMINIJ 3:2 (2:1) 0:1

600; Vršič 2./11-m, 78./11-m, Žužek 32.; Jakšić 28., Klepač 53.

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.