18-letnik iz Kalifornije Sebastian Soto (levo) je s 4 goli utrl pot ZDA v četrtfinale. Mladi Američan je član Hannovra, za katerega je spomladi tudi debitiral v Bundesligi. Foto: EPA

Mladi Američani so mladinski mundial začeli s porazom proti Ukrajini (1:2), nato pa nanizali tri zmage proti Nigeriji (2:0), Katarju (1:0) in osmini finala po preobratu proti Franciji s 3:2. Pri ZDA s 4 goli na prvenstvu izstopa Sebastian Soto. Ekvadorci so še slabše odprli turnir na Poljskem z remijem proti Japonski (1:1) in porazom z Italijo (0:1), nato pa so premagali Mehiko (1:0) in v izločilnih bojih Urugvaj s 3:1.

V zadnjem četrtfinalu zvečer se bosta soočila Južna Koreje in Senegal. Zmagovalca sobotnih tekem se bosta med seboj pomerila v drugem polfinalu. Prvi polfinalni par je že znan: Ukrajina - Italija. Ukrajinci so z 1:0 izločili Kolumbijo, Italijani pa s 4:2 Mali.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 20 LET - POLJSKA 2019

Četrtfinale:

Kolumbija - UKRAJINA 0:1 (0:1)

Sikan 11.

RK:Carbonero86./Kolumbija

ITALIJA - Mali 4:2 (1:1)

Kone 12./ag, Pinamonti 60., 83./11-m, Frattesi 84.; Koita 38., Camara 79.

Danes ob 17.30:

ZDA - EKVADOR 1:2 (1:2)

Weah 36.; Cifuentes 31., Espinoza 45.

V živo

Ob 20.30:

JUŽNA KOREJA - SENEGAL