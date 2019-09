Jürgen Klopp s svojimi varovanci lovi šesto zmago v sezoni. Zaenkrat je Liverpool edino moštvo s polnim izkupičkom točk v prvenstvu. Foto: Reuters

Gre za 184. obračun v vseh tekmovanjih med Chelseajem in Liverpoolom. Precej uspešnejši so gostje z Anfielda, ki so do danes dobili 79 tekem, 63-krat so slavili Londončani, 41 srečanj pa se je končalo brez zmagovalca.

Nazadnje sta se kluba pomerila v finalu evropskega superpokala, ki ga je po izvajanju 11-metrovk dobil Liverpool. Rdeči so prav tako dobili zadnji prvenstveni obračun, in sicer 14. aprila, ko je bilo na Anfieldu 2:0. V polno sta zadela Sadio Mane in Mohamed Salah, ki sta v začetno postavo aktualnih evropskih prvakov uvrščena tudi tokrat.

Premier liga, 6. krog, nedeljske tekme

Danes ob 17.30:

CHELSEA - LIVERPOOL 0:1 (-:-)

Alexander-Arnold 14.

ARSENAL - ASTON VILLA 0:0 (-:-)

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED 2:0 (1:0)

Jarmolenko 44., Cresswell 84.

CRYSTAL PALCE - WOLVERHAMPTON 1:1 (0:0)

Dendoncker 46./ag; Jota 95.

RK: Saiss 73./Wolverhampton

Sobotne tekme:

NEWCASTLE - BRIGHTON 0:0

MANCHESTER CITY - WATFORD 8:0 (5:0)

D. Silva 1., Agüero 7., Mahrez 12., B. Silva 15., 49., 60., Otamendi 18., De Bruyne 84.

EVERTON - SHEFFIELD UNITED 0:2 (0:1)

Mina 40./ag, Moussel 79.

BURNLEY - NORWICH 2:0 (2:0)

Wood 10., 14.

SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH 1:3 (0:2)

Ward Prowse 53./11-m; Ake 10., Wilson 35., 95.

LEICESTER - TOTTENHAM 2:1 (0:1)

Pereira 69., Maddison 85.; Kane 29.