Tammy Abraham je Chelseaju v 87. minuti tekme prinesel poln izkupiček točk. Foto: Reuters

V Londonu na Emiratesu sta Arsenal in Chelsea odigrala mestni derbi, v katerega nista vstopila v najboljši formi. Novopečeni trener Arsenala Mikel Arteta je še vedno iskal svojo prvo zmago na klopi topničarjev, na drugi strani je Chelsea Franka Lamparda do nedelje izgubil tri od zadnjih štirih prvenstvenih tekem.

Pierre-Emerick Aubameyang je Arsenal povedel v vodstvo v 13. minuti srečanja. Foto: Reuters

Toda derbiji so zgodba zase. Obe ekipi sta prikazali odlično igro, na koncu so se zmage veselili nogometaši z zahodnega Londona, ki so v letošnji sezoni dobili še sedmo prvenstveno tekmo v gosteh. Z zmago se je Chelsea še utrdil na četrtem mestu Premier lige, pred petouvrščenim Manchester Unitedom ima štiri točke naskoka. Arsenal zaseda 12. mesto.

Chelsea v končnici do preobrata

Chelsea je večji del tekme lovil zaostanek, potem ko je v 13. minuti z glavo s petih metrov po lepi uigrani akciji gostitelje v vodstvo popeljal Pierre-Emerick Aubameyang. Topničarji so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, vendar prevlade na zelenici niso unovčili s še kakšnim zadetkom. Igra je bila zelo dinamična tudi v nadaljevanju, odločitev o zmagovalcu pa je padla v končnici londonskega obračuna. Najprej je izid v 83. minuti izenačil Jorginho, ki je izkoristil hudo napako domačega vratarna Bernda Lena in žogo iz neposredne bližine potisnil v prazno mrežo, poln izkupiček točk je ekipi s Stamford Bridgea priboril Tammy Abraham, ki je po hitrem protinapadu in Willianovi podaji z desne strani v 87. minuti iz obrata žogo spravil med Lenovima nogama v mrežo za končnih 1:2.

Arsenal je v hudi rezultatski krizi, na zadnjih 11 prvenstvenih tekmah je slast zmage okusil le enkrat, in sicer 9. decembra, ko je s 3:1 v gosteh slavil proti West Ham Unitedu. V tem času je nanizal šest remijev in štiri poraze.

Ob 17.30 se na Anfieldu začenja tekma med Liverpoolom in Wolverhamptonom, Manchester City bo od 19. ure dalje gostil Sheffield United.

Premier liga, 20. krog

ARSENAL - CHELSEA 1:2 (1:0)

Aubameyang 13.; Jorginho 83., Abraham 87.

Danes ob 17.30:

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON

Ob 19.00:

MANCHESTER CITY - SHEFFIELD UNITED

Sobotne tekme:

BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2:0 (1:0)

Jahanbakhsh 3., Mooy 79.

NEWCASTLE - EVERTON 1:2 (0:1)

Schar 56.; Calvert-Lewin 13., 64.

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 1:1 (0:0)

Ings 74.; Tomkins 50.

WATFORD - ASTON VILLA 3:0 (1:0)

Deeney 42., 67./11-m, Sarr 71.

RK: Mariappa 57./Watford

NORWICH - TOTTENHAM 2:2 (1:0)

Vrančić 18., Aurier 61./ag; Eriksen 55., Kane 83./11-m

WEST HAM - LEICESTER 1:2 (1:1)

Fornals 45.; Iheanacho 40., Gray 56.

Grayju (Leicester) je vratar West Hama v 12. minuti ubranil 11-m.