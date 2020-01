City porazil United in se približal finalu

Mestni derbi na Old Traffordu

Manchester - MMC RTV SLO

Kevin De Bruyne in Bernardo Silva proslavljata avtogol Andreasa Pereire. Foto: Reuters

Nogometaši Manchestra Cityja so naredili korak proti finalu angleškega ligaškega pokala. Na prvi tekmi polfinala so na Old Traffordu z 1:3 odpravili mestnega tekmeca Manchester United.