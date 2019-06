Edinson Cavani in Luis Suarez sta glavna aduta Urugvaja. Foto: Reuters

Urugvaj je zmagal v skupini C, kjer je osvojil sedem točk. Premagal je Ekvador s 4:0 in Čile z 1:0 z golom Edinsona Cavanija. Z Japonsko so se izbranci Oscarja Tabareza razšli brez zmagovalca (2:2).

Peru je premagal Bolivijo s 3:1 in osvojil točko proti Venezueli (0:0), popolnoma je odpovedal proti Braziliji, ko je izgubil kar z 0:5. Glavni adut je veteran Jose Paolo Guerrero.

Četrtfinale, danes ob 21.00 (Salvador):

URUGVAJ - PERU 0:0 (-:-)

Porto Alegre:

BRAZILIJA - Paragvaj * 4:3 (0:0)

RK: Balbuena 58./Paragvaj

Rio de Janeiro:

Venezuela - ARGENTINA 0:2 (0:1)

Martinez 10., Lo Celso 74.

Sao Paulo:

Kolumbija - ČILE * 4:5 (0:0)

* - po streljanju 11-m

Polfinale, sreda ob 2.30:

BRAZILIJA - ARGENTINA (Belo Horizonte)

Četrtek ob 2.30:

ČILE - URUGVAJ/PERU (Porto Alegre)

Finale bo v nedeljo, 7. julija, ob 22.00 v Riu de Janeiru.