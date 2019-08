Trenuten izid je 1:0.

Foto: EPA

Manchester United je na Old Traffordu presenetil Crystal Palace, ki je na omenjenem stadionu slavil prvič po letu 1989. Gostje so povedli v 32. minuti, po dolgi podaji vratarja je Jeffrey Schlupp z glavo podaljšal žogo do Jordana Ayewa, ki je pritekel in močno streljal z okoli 15 m v levi spodnji kot.

Nezadovoljni Paul Pogba po porazu na Old Traffordu. Foto: Reuters

V 70. minuti so rdeči vragi zapravili priložnost za izenačenje - Luka Milivojević je zrušil nasprtonika v kazenskem prostoru, zato je sodnik pokazal na belo točko. 11-metrovko je slabo izvedel Marcus Rashford, zadel je stativo. V 89. minuti pa je Manchester uspel izenačiti, po izmenjavi podaj je Daniel James mojstrsko streljal s 15 m v desni zgornji kot.

Videti je bilo, da se bo Manchester rešil z remijem, a v 93. minuti je Patrick van Aanholt akcijo Crystala kronal z golom.

Manchester je imel več žogo v svoji posesti (71:29), več je imel tudi strelov, a so bili neučinkoviti.

ANGLEŠKO PRVENSTVO, 3. KROG

ASTON VILLA - EVERTON 2:0 (1:0)

Wesley 21., El Ghazi 95.

NORWICH - CHELSEA 2:3 (2:2)

Cantwell 6., Pukki 31.; Abraham 3., 68., Mount 17.

BRIGHTON - SOUTHAMPTON 0:2 (0:0)

Djenepo 55., Redmond 91.

RK: Andone 30./Brighton

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1:2 (0:1)

James 89.; Ayew 32., van Aaanholt 93.

Rashford (Man. United) je v 69. minuti zapravil 11-m.

SHEFFIELD UNITED - LEICESTER 1:2 (0:1)

McBurnie 62.; Vardy 38., Barnes 70.

WATFORD - WEST HAM 1:3 (1:1)

Gray 17.; Noble 3./11-m, Haller 64., 73.

Danes ob 18.30:

LIVERPOOL - ARSENAL 1:0 (1:0)

Matip 41.

Nedelja ob 15.00:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY

Ob 17.30:

TOTTENHAM - NEWCASTLE

WOLVERHAMPTON - BURNLEY