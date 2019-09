Christian Eriksen je izkoristil 'darilo' Arsenalovega vratarja Bernda Lena in Tottenham povedel v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Gre za 199. medsebojni obračun zagrizenih tekmecev iz Severnega Londona, uspešnejši so topničarji, ki so do danes dobili 82 obračunov, 64 tekem so zmagali nogometaši Tottenhama. 52-krat sta se ekipi razšli brez zmagovalca.

Nazadnje sta se tekmeca pomerila 2. marca letos, ko se je prvenstveni obračun končal z remijem (1:1).

Velika napaka Lena

Tottenham je povedel v 10. minuti derbija. Heung-min Son je z globinsko podajo najprej našel Erika Lamelo, ki je poskusil z diagonalnim strelom. Arsenalov vratar Bernd Leno je žogo odbil, a naravnost na nogo vtekajočega Christiana Eriksena, ki je brez težav zadel za 0:1. Gostje so vodstvo podvojili v 40. minuti, ko je bil z bele točke natančen Harry Kane. Angleški reprezentančni napadalec je Lena poslal v napačno smer, potem ko je Sona v kazenskem prostoru podrl Granit Xhaka.

Topničarji so zaostanek še pred odmorom prepolovili, v drugi minuti sodnikovega dodatka je Alexandre Lacazette po podaji Nicolasa Pepeja zadel s silovitim strelom z levico ob bližnji vratnici.

Nogometaši Manchester Cityja so s 4:0 odpravili Brighton & Hove Albion. Na prvenstveni lestvici za vodilnim Liverpoolom, ki ima popoln izkupiček točk, zaostajajo za dve točki. Foto: Reuters

Manchester City zlahka prek Brightona

Mrtvi tek na vrhu Premier lige se nadaljuje tudi po 4. krogu. Prvi od vodilnih je svojo tekmo odigral Manchester City, ki je s 4:0 odpravil Brighton & Hove Albion. Že v 2. minuti je v polno zadel Kevin De Bruyne, tik pred odmorom je na 2:0 povišal Sergio Agüero. Argentinski napadalec se je v drugem polčasu med strelce vpisal še enkrat, tokrat z natančno plasiranim strelom v 55. minuti. Končni izid je zgolj 17 sekund po vstopu v igro postavil rezervist Bernardo Silva. 25-letni Portugalec je zlahka zatresel mrežo po Agüerovi podaji. Na visoko zmago je senco sicer vrgla poškodba Aymerica Laporteja.



Liverpoolov napadalec je ob menjavi izgubil živce. Izbruh jeze naj bi izzvala sebičnost soigralca v napadu Mohameda Salaha, ki je nekajkrat res sam zaključil napad, kljub temu, da je imel poleg sebe povsem prosta Maneja in Roberta Firmina. Jürgen Klopp je po tekmi razkril, da so se strasti umirile. Foto: Reuters

Visoka zmaga Liverpoola v Burnleyju

Zadnjo sobotno tekmo sta na Turf Mooru odigrala Burnley in Liverpool. Rdeči so se v prvem polčasu dolgo časa mučili z domačo obrambo, mrežo je v 33. minuti s kančkom sreče zatresel Trent Alexander-Arnold. Mladi bočni branilec Liverpoola je želel podati pred vrata, a je žoga preletela vse nogometaše in pristala v mreži. Pozneje so zadetek opredelili kot avtogol Chrisa Wooda. Zgolj štiri minute pozneje je v polno zadel še Sadio Mane, ki je po Firminovi podaji z desnico žogo mojstrsko poslal v malo mrežico. Na 3:0 je deset minut pred iztekom rednega dela srečanja povišal Roberto Firmino, ki je postal prvi Brazilec v Premier ligi s 50 doseženimi zadetki.



Premier liga, 4. krog, nedeljski tekmi

Danes ob 17.30:

ARSENAL - TOTTENHAM 2:2 (1:2)

Lacazette 45., Aubameyang 73.; Eriksen 10., Kane 40./11-m

EVERTON - WOLVERHAMPTON 3:2 (2:1)

Richarlison 5., 80., Iwobi 12.; Saiss 9., Jimenez 75.

RK: Boly 95./Wolverhampton

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UTD 1:1 (0:1)

Vestergaard 58.; James 10.

RK: Danso 73./Southampton

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED 2:2 (2:0)

Abraham 19., 43.; Robinson 46., Zouma 89./ag

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA 1:0 (0:0)

J. Ayew 73.

RK: Trezeguet 54./Aston Villa

MANCHESTER CITY - BRIGHTON 4:0 (2:0)

De Bruyne 2., Agüero 42., 55., Bernardo Silva 79.

NEWCASTLE - WATFORD 1:1 (1:1)

Schär 43.; Hughes 2.

WEST HAM - NORWICH 2:0 (1:0)

Haller 24., Jarmolenko 56.,

LEICESTER - BOURNEMOUTH 3:1 (2:1)

Vardy 12., 73., Tielemans 41.; Wilson 15.

BURNLEY - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Wood 33./ag., Mane 37., Firmino 80.