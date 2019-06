Veselje Shamarja Nicholsona po prvem golu v dresu Jamajke, s katero ga v prihodnjih tednih čaka prvo veliko prvenstvo. V pretekli sezoni je 22-letnik za tretjeuvrščene Domžale prispeval 13 golov in 2 podaji na 29 tekmah Prve lige. Foto: Reuters

IZJEMNO! Reprezentanca Jamajke je sinoči igrali proti ZDA, s tole mojstrovino pa se je izkazal naš Shamar Nicholson! V igro je vstopil v 55. minuti, za svoj prvenec v dresu reprezentance pa je potreboval vsega pet minut! Well done, Shami! #skupajdovrha pic.twitter.com/cgIqUXKJU9 — NK Domžale (@NKDomzale) 06. junij 2019

Na tekmi v prestolnici ZDA ni bilo veliko dobrih strelov, zato je v 55. minuti pri gostih vstopil Shamar Nicholson. Samo pet minut pozneje je prišel veliki trenutek: 22-letni napadalec Domžal je prejel žogo na dobrih 20 metrih in nenadoma sprožil ter z močnim in natančnim strelom premagal vratarja Zacka Steffena.

Prvenec Nicholsona na peti reprezentančni tekmi je bil tudi edini gol tekme, za prvi poraz ameriškega selektorja Gregga Berhalterja.

Jamajka je prišla do lepe popotnice pred začetkom Zlatega pokala 2019, ki bo potekal med 15. junijem in 7. julijem, gostitelji pa so ZDA, Kostarika in tudi Jamajka. Celinski naslov branijo Američani, ki so pred dvema letoma v finalu za šesti naslov premagali ravno Jamajčane.