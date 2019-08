Prvi tekmi sta se končali z 2:2, tako da oba slovenska predstavnika verjameta v napredovanje, nekaj optimizma pa jima je zagotovo vlil tudi Maribor, ki je v sredo dobil dramo v Stockholmu v 2. predkrogu Lige prvakov.

"Sprva se bo treba uspešno ubraniti, nato pa izkoristiti ponujene priložnosti, ki jih bo zagotovo dovolj,'' je dejal trener Domžal Simon Rožman.

Domžalčani optimistično pričakujejo tekmo na Malmö New Stadiumu, ki sprejme 22.000 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

"Evropske tekme so nekaj posebnega, drugačni dražljaji. Upam, da bodo Stožice popolnjene oziroma polnejše kot sicer, tako da bo to za nas dodaten motiv," pa si želi trener zeleno-belih Safet Hadžić.

Domžale bodo ob morebitnem uspehu v 3. predkrogu igrale z boljšim z obračuna med nizozemskim Utrechtom in Zrinjskim iz Bosne in Hercegovine, Olimpija pa z boljšim z dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom.

NOGOMET

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratna tekma

Danes ob 19.00:

MALMÖ - DOMŽALE 2:2

Verjetni postavi

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Lewicki, Christiansen, Bachioru, Rieks, Berget, Antonsson, Rosenberg.

Domžale: Sorčan, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Ćorluka, Käit, Gnezda Čerin, Ibričić, Podlogar, Mujan, Nicholson.

Sodnik: Amaury Delerue (Francija)

Danes ob 20.00:

OLIMPIJA - YENI MALATYASPOR (TUR) 2:2

Verjetni postavi

Olimpija: Vidmar, Maksimenko, Samardžić, Bagnack, Boakye, Brkić, Tomić, Savić, Cekici, Suljić, Vukušić.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Kas, Hadebe, Meza, Cheabake, Yildrim, Guilherme, Donald, Fofana, Bifouma, Jahović.

Sodnik: Filip Glova (Slovaška)

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.