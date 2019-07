Shamar Nicholson je povedel Domžale v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Simon Rožman: Za to tekmo živimo!

Domžale so v dosedanjem poteku sezone pokazale dobro igro v napadu, medtem ko kar precej škriplje v obrambi, ki je na štirih tekmah prejela devet golov. Posledično so v Prvi ligi šele na predzadnjem, 9., mestu s samo eno točko. Zato pa je četa Simona Rožmana dvakrat premagala Balzan z Malte v 1. krogu kvalifikacij.

Zdaj Domžale čaka Malmö, ki je v pretekli sezoni zasedel tretje mesto v švedski ligi, a še pomembneje ‒ trenutno modri vodijo po polovici prvenstva 2019. Na vrhu Allsvenskan imajo dve točki več od AIK-a, ki ga je Maribor sinoči premagal z 2:1.

Dva gola z glavo

Nogometaši Domžal so dvakrat merili za las mimo vrat - v 12. minuti je Shamar Nicholson poskusil z 12 m, Adam Gnezda Čerin pa je v 24. minuti poskusil z volejem z 22 m - v 37. minuti pa so le uspeli povesti. Po podaji iz kota Senijada Ibričića je z glavo zadel Shamar Nicholson. Šest minut pozneje so gostje izenačili iz podobne situacije - po podaji Behranga Safarija iz kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Rasmus Bengtsson, ki je z glavo meril v spodnji desni kot.

Marcus Antonsson je izenačil v 52. minuti - z desne mu je podal Oscar Lewicki, Antonsson je bil hitrejši od domžalske obrambe, uspel je ugnati Sorčana.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, prve tekme

Ob 20.45:

DOMŽALE - MALMÖ 2:2 (1:1)

2.043; Nicholson 37., Gnezda Čerin 48.; Bengtsson 43., Antonsson 52.

Domžale: Sorčan, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Nicholson, Ćorluka, Kait, Mujan, Ibričić, Gnezda Čerin, Vuk.

Malmö: Dahlin, Lewicki, Nielsen, Bengtsson, Safari, Berget, Bachirou, Christiansen, Rieks, Rosenberg, Antonsson.

Sodnik: Michael Fabri.

Povratni tekmi bosta 1. avgusta.

3. PREDKROG

Prve tekme, 8. avgusta:

DOMŽALE/ MALMÖ - UTRECHT/ZRINJSKI

Povratne tekme bodo 15. avgusta.