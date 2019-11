Nogometaši Borussie Dortmund na ponedeljkovem treningu. Foto: EPA

Katalonci vodijo v skupini F s sedmimi točkami, medtem ko sta Borussia in Inter poravnana pri štirih. Pred 14 dni so Milančani zmagali z 2:0, potem ko sta zadela Lautaro Martinez in Antonio Candreva. Z novo zmago bi bil Inter že zelo blizu napredovanju.

A podobne načrte ima tudi Borussia, pri kateri je zaradi poškodbe vprašljiv nastop kapetana Marca Reusa. Dortmundčani so v zadnjem krogu Bundeslige s 3:0 premagali Wolfsburg, medtem ko je Inter z 2:1 zmagal v Bologni. Oba gola je zabil Romelu Lukaku, odločilnega v 92. minuti.

Barcelona gosti praško Slavio in bi si z zmago praktično že zagotovila napredovanje.

Edino zaključno žogo za napredovanje ima Napoli - če zmaga in če Genk ne preseneti Liverpoola, se bo italijanski klub veselil napredovanja v osmino finala.

LIGA PRVAKOV

4. KROG, danes

Skupina E, ob 21.00:

NAPOLI - SALZBURG

LIVERPOOL - GENK

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F, ob 18.55:

BARCELONA - SLAVIA PRAGA 0:0 (-:-)

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - INTER (Handanović)

Lestvica: BARCELONA 3 2 1 0 4:2 7 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 3 0 1 2 2:5 1

Skupina G, ob 18.55:

ZENIT ST. PETERBURG - RB LEIPZIG 0:0 (-:-)

Kampl (RB Leipzig) je na klopi.

Ob 21.00:

LYON - BENFICA

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA - AJAX

VALENCIA - LILLE