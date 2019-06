Luka Elsner se je v pretekli sezoni izkazal v Belgiji, saj je svoj klub med drugim popeljal v polfinale belgijskega pokala. Foto: Reuters

36-letni Elsner je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Sin enega najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini Marka Elsnerja je šele drugi Slovenec, ki bo vodil eno od prvoligaških ekip iz najboljših petih lig na svetu (Anglija, Španija, Nemčija, Italija, Francija). Bojan Prašnikar je bil med letoma 2007 in 2009 trener Energie Cottbusa iz Nemčije.

Elsner je pred Amiensom vodil Domžale in Olimpijo ter ciprski Pafos in nazadnje belgijski Union Saint-Gilloise iz predmestja Bruslja v drugi ligi oziroma 1. B ligi. Z njim se je v pretekli sezoni uvrstil v polfinale belgijskega pokala, potem ko je izločil velikana Anderlecht in letošnjega belgijskega prvaka Genk. Ustavil ga je poznejši zmagovalec pokala Mechelen. V prvenstvu je Union Saint-Gilloise zasedel tretje mesto in se uvrstil v kvalifikacije za uvrstitev v Evropsko ligo.

Luka Elsner est le nouvel entraîneur de l'Amiens SC !

Le technicien slovène s'est engagé avec le club pour les deux prochaines années, plus une en option.

Une conférence de presse de présentation aura lieu demain à 11h au Stade Crédit Agricole la Licorne.

Bienvenue Luka ! pic.twitter.com/s75olrTeBa — Amiens SC (@AmiensSC) 19. junij 2019

Na mestu trenerja Amiensa je zamenjal Christopha Pellissiera, ki je odšel v Lorient. Je šele šesti tuji trener v 118-letni zgodovini kluba. Amiens sicer največje uspehe dosega v zadnjem obdobju, saj se je pred dvema letoma sploh prvič prebil v prvo francosko ligo. Sezono 2017/18 je sklenil na 13. mestu. V drugi ligi je skupaj preživel 37 sezon.

Elsner bo v 1. krogu francoskega prvenstva 10. avgusta ob 20.00 debitiral ravno v Nici, na stadionu, kjer je nekoč igral njegov oče (1987-1990 in 1991-1993). Luka je na Azurni obali odraščal in tam tudi začel igrati nogomet. V Sloveniji je nosil le dres Domžal.

Najbolj znani nogometaš pri Amiensu je trenutno nekdanji član Lilla, Lyona in PSG-ja, 36-letni vezist Mathieu Bodmer. Najboljši strelec je bil v pretekli sezoni senegalski reprezentant Moussa Konate, v francoskem prvenstvu je zadel sedemkrat. Stadion Stade de la Licorne sprejme 12.097 gledalcev. Največji uspeh je klub dosegel leta 2001, ko se je uvrstil v finale francoskega pokala, kjer pa je po 11- metrovkah moral priznati premoč Strasbourgu.