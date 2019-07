Pred Muro je zahtevna naloga. Foto: www.alesfevzer.com

Sobočani, ki so lani v Prvi ligi zasedli četrto mesto, so v novo sezono krenili brez lani pomembnih členov Roka Sirka in Špira Peričića, Nik Lorbek in Nino Kouter pa zaradi poškodb ne moreta pomagati proti Maccabiju.

Povratna tekma bo v Fazaneriji čez teden dni. Vmes Muro čaka prvi krog državnega prvenstva, ko bo v nedeljo ob 19.00 gostovala v Celju.

1. predkrog, danes ob 19.00:

MACCABI HAIFA (IZR) - MURA 0:0 (0:0)

Maccabi Haifa: Haimov, Arad, Habaši, Geršon, Mabouka, Plakuščenko, Lavi, Aškenazi, Meir, Šua, Haziza.

Mura: Obrdaović, Kous, Bošković, Maruško, Šturm, Šporn, Kozar, Karničnik, Bobičanec, Šušnjara, Maroša.

Sodnik: Manfredas Lukjancukas (Litva)