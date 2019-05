Pierre Emerick Aubameyang je bil junak na Mestalli. Foto: Reuters

Modri s Stamford Bridgea imajo zadnjo letošnjo priložnost za lovoriko. V finalu ligaškega pokala je bil po izvajanju 11-metrovk boljši Manchester City, v Pokalu FA pa Manchester United. V Premier ligi je iz boja za naslov izpadel že pred časom, a si je v prejšnjem krogu že zagotovil četrto mesto in Ligo prvakov. Trener Maurizio Sarri zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel računati na N'Goloja Kanteja.

Le šest minut so netopirji upali na preobrat

Valencia, ki je prejšnji teden po vodstvu na stadionu Emirates izgubila z 1:3, je začela odločno. Povedla je v 11. minuti, ko je Rodrigo Moreno z leve strani podal na daljšo vratnico, pritekel je Kevin Gameiro in iz bližine zatresel mrežo. Le šest minut je trajalo zadovojstvo na Mestalli. Vratar Petr Čech je poslal dolgo žogo na polovico gostiteljev, kjer je Alexandre Lacazette z glavo podaljšal žogo proti vratom, Aubameyang pa si jo je zaustavil in jo z roba kazenskega prostora mojstrsko z desnico v mrežo.



Sanjska predstava Aubameyanga

V 50. minuti je Aubameyang ušel po desni strani in podal do Lucasa Torreire, ki je v kazenskem prostoru zaposlil Lacazetta. Francoski napadalec se je otresel branilca Cristiana Piccinija in z natančnim diagonalnim strelom potrdil vozovnico za Baku. V 58. minuti je po strelu Rodriga Morena nogo podstavil Gameiro in izid je bil znova izenačen (2:2).



Topničarji niso popuščali kljub temu, da so bili z nogo in pol že v finalu. V 69. minuti je Ainsley Maitand Niles ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Aubameyang z drsečim štartom poslal žogo ob vratnici v mrežo s petih metrov. Izjemni Gabonec je hat-trick zabil dve minuti pred koncem, ko je z desne strani poslal žogo pod prečko po podaji rezervista Henrika Mhitarjana.



V živo: Chelsea - Eintracht

POLFINALE, povratni tekmi, danes ob 21.00:

CHELSEA - EINTRACHT FRANKFURT * 1:1 (1:0) 1:1

Loftus-Cheek 28.; Jović 49.

* - streljanje 11-m

Valencia - ARSENAL 2:4 (1:1) 1:3

Gameiro 11., 58.; Aubameyang 17., 89., Lacazette 50., 69.

Izida prvih tekem. Finale bo v sredo, 29. maja, v Bakuju.