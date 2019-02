Shkodran Mustafi je šest minut pred odmorom z glavo povišal na 2:0. Foto: Reuters

Arsenal je na stadionu Emirates odpravil Bate Borisov s 3:0. Belorusi so prejšnji teden zmagali z 1:0, v Londonu pa so bili nemočni. Za topničarje je to zadnja možnost za lovoriko v letošnji sezoni in trener Unai Emery je stavil na vse udarne adute.

Sokratis je štiri minute po vstopu v igro postavil končni izid na stadionu Emirates. Foto: Reuters

V 4. minuti je Pierre-Emerick Aubameyang ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Zahar Volkov nespretno preusmeil žogo v lastno mrežo. Šest minut pred odmorom je Granit Xhaka podal iz kota, branilec Shkodran Mustafi pa je z močnim strelom z glavo povišal na 2:0. Po uri igre je rezervist Sokratis Papastathopoulos po novi podaji Xhake iz kota, vratar Denis Šerbicki je zaplaval v prazno in Sokratis je zlahka poslal žogo v prazno mrežo.

Topničarji so imeli veliko premoč (streli 22:4, v okvir 8:2, koti 11:0, posest 68:32 %).

Dinamo z izjemno predstavo razbil Viktorio iz Plzna

V Zagrebu vlada nogometna evforija, 25.680 gledalcev je priprvailo sijajno vzdušje in nogometaši Dinama jih niso razočarali. S 3:0 so ugnali Viktorio iz Plzna na prvi domači tekmi v evropskih pokalih po letu 1970. Viktoria je prvo tekmo dobila z 2:1, a je tokrat razočarala. Petar Stojanović je v Plznu prejel rumeni karton in ni imel pravice nastopa.

Nogometaši Dinama se veselijo zmage na Maksimirju, ki že dolgo časa ni bil tako napolnjen. Foto: Reuters

Po četrt ure je Bruno Petković z leve strani prodrl v kazenski prostor in s peto mojstrsko podal v sredino, kjer je Dani Olmo iznajdljivo prepustil žogo skozi nogi, Milsav Oršić pa jo je z desnico z 12 metrov zabil pod prečko. Izjemna akcija Zagrebčanov, ki so bili precej boljši tekmec. V 34. minuti je Izet Hajrović s prostega strela z desne strani podal pred vrata, kjer je avstrisjki branilec Emil Dilaver z glavo matiral vratraja Matuša Kozačika. Minuto pred odmorom je bil izključen trener Dinama Nenad Bjelica, ki se je preveč razjezil, ko so Čehi zavlačevali z igro, Milana Havla je celo odrinil in sodnik Istvan Kovacs ga je poslal na tribuno.

Končna odločitev je padla v 73. minuti, ko je Oršić na roba kazenskega prostora zaposlil najboljšega igralca tekme Petkovića, ki je z izjemnim strelom poslal žogo pod prečko. Tri minute pred koncem je bil po prekršku nad Olmom izključen še David Limbersky, ki je prejel drugi karton.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

ARSENAL - Bate Borisov 3:0 (2:0) 0:1

Volkov 4./ag, Mustafi 39., Sokratis 60.

Arsenal: Čech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny (56./Sokratis), Monreal, Guendouzi (64./Torreira), Xhaka, Mhitarjan (78./D. Suarez), Özil, Iwobi, Aubameyang.



Bate Borisov: Šerbicki, Rios, Volkov, Filipenko, Filipović, Simović, Dragun (64./Berezkin), Milić, Baga (58./Hleb), Stasevič, Skaviš (71./Dubajić).



Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

DINAMO ZAGREB - Viktoria Plzen 3:0 (2:0) 1:2

Oršić 15., Dilaver 34., Petković 73.

RK: Limbersky 87./Viktoria

Stojanović (Dinamo) je bil kaznovan.

Dinamo Zagreb: Livaković, Moharrami, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac, Ademi, Hajrović (67./Moro), Šunjić, Olmo, Oršić (88./Gojak), Petković (91./Andrić).



Viktoria Plzen: Kozačik, Havel (74./Reznik), Pernica, Limbersky, Kovarik, Prochazka, Hrosovsky, Kayamba, Horava (57./Bakoš), Petržela, Beauguel (67./Chory).



Sodnik: Istvan Kovacs (Romunija)

EINTRACHT FRANKFURT - Šahtar 4:1 (2:0) 2:2

Jović 23., Haller 27./11-m, 80., Rebić 88.; Moraes 64.

NAPOLI - Zürich 2:0 (1:0) 3:1

Verdi 43., Ounas 75.

SALZBURG - Club Brugge 4:0 (3:0) 1:2

Schlager 17., Daka 29., 43., Dabbur 94.

Dabbur (Salzburg) je v 11. minuti zapravil 11-m.

VALENCIA - Celtic 1:0 (0:0) 2:0

Gameiro 70.

RK: Toljan 37./Celtic

VILLARREAL - Sporting 1:1 (0:1) 1:0

Fornals 80.; Fernandes 45.

RK: Jefferson 50./Sporting

ZENIT - Fenerbahče 3:1 (2:1) 0:1

Ozdoev 4., Azmoun 37., 76.; Topal 43.

Ob 21.00:

BAYER LEVERKUSEN - KRASNODAR 0:0

BENFICA - GALATASARAY 2:1

BETIS - RENNES 3:3

CHELSEA - MALMÖ 2:1

DINAMO KIJEV - OLYMPIACOS 1:0 (-:-) 2:2

Sol 32.

Dinamo Kijev: Bojko, Kedziora, Burda, Šabanov, Mikolenko, Bujalski, Šaparenko, Šepelev, Cigankov, Fran Sol, Verbič.



Olympiacos: Jose Sa, Torosidis, Meriah, Cisse, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Gil Dias, Fortounis, Daniel Podence, Hassan.



Sodnik: Ivan Kružliak (Slovaška)

GENK - SLAVIA PRAGA 0:0

INTER - RAPID DUNAJ 2:0 (-:-) 1:0

Vecino 11., Ranocchia 18.

Odigrano v sredo:

SEVILLA - Lazio 2:0 (1:0) 1:0

Ben Yedder 20., Sarabia 78.

RK: Vazquez 60.; Marušić 71.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb osmine finala bo v petek ob 13.00.