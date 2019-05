Giroud je dosegel že enajsti zadetek v letošnji sezoni v Evropski ligi. Foto: Reuters

Na začetku tekme je imel Arsenal rahlo premoč. V 28. minuti je Granit Xhaka s 25 metrov stresel prečko. Chelsea je imel najlepšo priložnost šest minut pred odmorom, ko je Olivier Giroud streljal z levo nogo z roba kazenskega prostora, Petr Čech pa se je izkazal s sijajno parado.



Maurizio Sarri in Unai Emery sta se pozdravbila pred začetkom tekme. Foto: Reuters

V 49. minuti so modri povedli. Emerson je z leve strani podal pred vrata v kazenski prostor, Olivier Giroud pa je z izjemnim strelom z glavo poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Sijajna poteza franbcoskega napadalca.

To je sploh prva tekma v Evropski ligi z videotehnologijo VAR. Tretjič bosta v zgodovini finalov tega tekmovanja igrali ekipi iz iste države. Prvič se je to zgodilo leta 2011, ko je Porto premagal Brago, nato pa je leto pozneje Atletico Madrid ugnal Athletic Bilbao.

Chelsea je neporažen na 14 tekmah v tej sezoni Evropske lige, prevladoval je v skupini L, nato pa izločil Malmö, Dinamo Kijev, Slavio Prago in po enajstmetrovkah v polfinalu še Eintracht Frankfurt. Arsenal pa v Azerbajdžan prihaja s petimi zaporednimi zmagami v tekmovanju, po slavju v skupini E so topničarji izločili Bate Borisov, Rennes, Napoli in Valencio.

V živo: Chelsea - Arsenal

Evropska liga, finale, Baku

Danes ob 21.00:

CHELSEA - ARSENAL 2:0 (0:0)

Giroud 49., pedro 60.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Jorginho, Kante, Kovačić, Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal: Leno, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolašinac, Özil, Aubameyang, Lacazette.



Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Finali v tem desetletju