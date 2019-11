Unai Emery se je znašel v nemilosti Arsenalovih navijačev. Foto: Reuters

Kriza trese Arsenal že nekaj časa. Londončani so brez zmage na zadnjih šestih obračunih. V letošnji sezoni angleškega prvenstva so do polnega izkupička prišli le štirikrat na 13 tekmah in so na lestvici šele na osmem mestu, 19 točk za vodilnim Liverpoolom. Še bolj kot rezultati so blede predstave igralcev, ki nikakor ne najdejo poti iz krize.

Ni skrivnost, da si navijači želijo novega trenerja in vse glasnejša so namigovanja, da se bo to kmalu tudi zgodilo. Po poročanju BBC-ja je prvi kandidat za Emeryjevega naslednika zdajšnji trener Wolverhamptona Nuno Espirito Santo. 45-letnega Portugalca so o tem vprašali tudi na novinarski konferenci, vendar je zavrnil odgovor, češ da bi bilo to nespoštljivo do Emeryja. Za naslednika Špaca krožita še dve imeni: Mikael Arteta, pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, in Massimiliano Allegri, nekdanji trener Juventusa.

Emery še vedno verjame, da ima zaupanje vodstva kluba. "Vodstvo me podpira. Čutim, da vsi odgovorni stojijo z mano. To zelo cenim. To me dela močnejšega in imam še večjo odgovornost, da spremenim situacijo," je povedal Emery.

V takem vzdušju topničarji pričakujejo Eintracht, ki se krčevito bori za napredovanje. Arsenal je na štirih tekmah zbral 10 točk in nocojšnji remi bi ga že popeljal v izločilne boje. Nemci so s šestimi točkami izenačeni s Standardom iz Liega, ki gostuje pri že odpisani Vitorii.

Ta in nedeljska prvenstvena tekma proti Norwichu bosta verjetno ključni za vsaj podaljšanje preživetja Emeryja, ki je Arsenal prevzel maja lani. V prvi sezoni je bil Arsenal peti v angleški ligi, točko za četrtim Tottenhamom, ki se je uvrstil v Ligo prvakov. Londončani so igrali tudi v finalu Evropske lige, v katerem je bil s 4:1 boljši Chelsea.

EVROPSKA LIGA

5. KROG, četrtek



Skupina A, ob 21.00:

SEVILLA - QARABAG

DUDELANGE - APOEL (Belec, Bezjak)

Lestvica: SEVILLA 4 4 0 0 12:2 12 APOEL 4 1 1 2 7:8 4 QARABAG 4 1 1 2 7:8 4 DUDELANGE 4 1 0 3 7:15 3

Skupina B, ob 21.00:

MALMÖ - DINAMO KIJEV (Verbič)

LUGANO - KÖBENHAVN

(Črnigoj)

Lestvica: KÖBENHAVN 4 1 3 0 4:3 6 DINAMO KIJEV 4 1 3 0 3:2 6 MALMÖ 4 1 2 1 3:3 5 LUGANO 4 0 2 2 1:3 2

Skupina C, ob 16.50:

KRASNODAR - BASEL

TRABZONSPOR - GETAFE

Lestvica: BASEL 4 3 1 0 10:3 10 GETAFE 4 2 0 2 4:4 6 KRASNODAR 4 2 0 2 6:8 6 TRABZONSPOR 4 0 1 3 3:8 1

Skupina D, ob 21.00:

SPORTING LIZBONA - PSV EINDHOVEN

ROSENBORG - LASK LINZ

Lestvica: SPORTING LIZBONA 4 3 0 1 7:4 9 LASK LINZ 4 2 1 1 6:3 7 PSV EINDHOVEN 4 2 1 1 8:7 7 ROSENBORG 4 0 0 4 1:8 0

Skupina E, ob 21.00:

LAZIO - CLUJ

CELTIC - RENNES

Lestvica: CELTIC 4 3 1 0 7:3 10 CLUJ 4 3 0 1 4:3 9 LAZIO 4 1 0 3 5:7 3 RENNES 4 0 1 3 2:5 1

Skupina F, ob 21.00:

ARSENAL - EINTRACHT FRANKFURT

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

VITORIA GUIMARAES - STANDARD LIEGE

Lestvica: ARSENAL 4 3 1 0 11:3 10 STANDARD LIEGE 4 2 0 2 5:7 6 EINTRACHT FRANKFURT 4 2 0 2 4:6 6 VITORIA GUIMARAES 4 0 1 3 3:7 1

Skupina G, ob 18.55:

YOUNG BOYS - PORTO

FEYENOORD - RANGERS

Lestvica: YOUNG BOYS 4 2 1 1 6:4 7 RANGERS 4 2 1 1 5:3 7 FEYENOORD 4 1 1 2 3:4 4 PORTO 4 1 1 2 3:6 4

Skupina H, ob 18.55:

FERENCVAROS - ESPANYOL (Blažič)

CSKA MOSKVA - LUDOGOREC (Bijol)

Lestvica: ESPANYOL 4 3 1 0 10:1 10 LUDOGOREC 4 2 0 2 8:8 6 FERENCVAROS 4 1 2 1 2:4 5 CSKA MOSKVA 4 0 1 3 1:8 1

Skupina I, ob 18.55:

OLEKSANDRIJA - WOLFSBURG

ST. ETIENNE - GENT (Berić)

Lestvica: GENT 4 2 2 0 9:6 8 WOLFSBURG 4 1 2 1 7:7 5 ST. ETIENNE 4 0 3 1 6:7 3 OLEKSANDRIJA 4 0 3 2 5:7 3

Skupina J, ob 18.55:

ISTANBUL BASAKSEHIR - ROMA

WOLFSBERG - BORUSSIA (M)

Lestvica: ISTANBUL BASAKSEHIR 4 2 1 1 5:5 7 ROMA 4 1 2 1 7:4 5 BORUSSIA (M) 4 1 2 1 4:7 5 WOLFSBERG 4 1 1 2 5:5 4

Skupina K, ob 18.55:

BEŠIKTAŠ - SLOVAN BRATISLAVA

(Šporar, Bajrić)

BRAGA - WOLVERHAMPTON

Lestvica: BRAGA 4 3 1 0 8:4 10 WOLVERHAMPTON 4 3 0 1 4:2 9 SLOVAN BRATISLAVA 4 1 1 2 7:7 4 BEŠIKTAŠ 4 0 0 4 4:10 0

Skupina L, ob 16.50:

ASTANA - MANCHESTER UNITED

Ob 18.55:

AZ ALKMAAR - PARTIZAN