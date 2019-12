Pred zadnjim krogom še enajst neznank

Žreb parov 1/16 finala bo v ponedeljek

Ljubljana - MMC RTV SLO

Porto v izjemno pomembni tekmi doma gosti Feyenoord. Foto: Reuters

Nocoj bo znanih še preostalih enajst udeležencev Evropske lige v nogometu. Možnosti ima še 19 ekip. Med "neuvrščenimi" so tudi Arsenal, Roma in Porto. Na TV SLO 2 in MMC-ju bomo ob 21. uri prenašali obračun med Portom in Feyenoordom.