George Puscas je bil neustavljiv v prvem polčasu. Hat-trick mu je preprečil vratar Alexander Nübel z izjemno parado v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters

Selektor Stefan Kuntz je že pred dvema letoma osvojil zlato medaljo. V ekipi so ostali Levin Öztunali, Mahmoud Dahoud, Waldemar Anton in Nadiem Amiri, ki so se veselili naslova že pred dvema letoma, tudi tokrat pa so nosilci igre. V napadu blesti Gian-Luca Waldschimdt, ki je dosegel že pet golov.

Nadiem Amiri je učinkovito zaključil protinapad v 21. minuti. Foto: Reuters

Pri Romunih se je izkazal izvrstni vezist Razvan Marin, ki ima na mizi ponudbo Ajaxa. Odličen je tudi Ianis Hagi, sin legedarnega Gheorgheja, ki je v devetdesetih letih navduševal množice.

Nemci so povedli v 21. minuti,. ko so izvedli protinapad. Namir Amiri je premešal obrambo Romunov in z diagonalnim strelom s 17 metrov z desno nogo zatresel mrežo.

V nadaljevanju so prevladovali Romuni. V 26. minuti je branilec Timo Baumgartl v kazenskem prostoru podrl Ianisa Hagija. Sodnik Orel Grinfeld je pokazal, da se igra nadaljuje, George Puscas pa je z osmih metrov zadel vratnico. Posredoval je videosodnik in Puscas je z bele točke izenačil.

V drugem polfinalu se bodo srečali Španci in Francozi.

V živo: Nemčija - Romunija

Četrtek ob 18.00 (Bologna):

NEMČIJA - ROMUNIJA 1:2 (1:2)

Amiri 21.; Puscas 27./11-m, 44.

Nemčlija: Nübel, Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt, M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud, Öztunali, Waldschmidt, Amiri.

Romunija: Radu, Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan, Baluta, Cicaldau, Man, Hagi, Ivan, Puscas.

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)

Ob 21.00 (Reggio Emilia):

ŠPANIJA - FRANCIJA

Finale bo v nedeljo ob 20.45 v Vidmu. Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.