Predstavitev seznama za tekmi z Makedonijo in Avstrijo

Preverite seznam slovenske reprezentance za kvalifikacijski tekmi s Severno Makedonijo in Avstrijo! #SrceBije pic.twitter.com/L5fjo9urZj — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 26. september 2019

Slovenska nogometna reprezentanca je septembra na domačem stadionu v Stožicah premagala tako Poljsko (2:0) kot Izrael (3:2) in se je v skupini G povzpela na 2. mesto. Do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu so še štirje krogi in prvi dve mesti prinašata nastop na Euru 2020, ki bo potekal po celotni stari celini.

Uspehi izbrancev Matjaža Keka so sprožili novo nogometno evforijo. Tekma Slovenije z Avstrijo v nedeljo, 13. oktobra, ob 20.45, je že zdavnaj razprodana. Prav tako se obeta izdatna navijaška podpora v Skopju, kjer se bosta Severna Makedonija in Slovenija pomerila predtem v četrtek, 10. oktobra, ob 20.45.

Koliko točk je "treba" osvojiti oktobra?

Zaradi 6 septembrskih točk ni bilo pričakovati sprememb v postavi Slovenije, razen kolikor jih narekujejo poškodbe. Sam predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob torkovem zasedanju izvršnega odbora v Ljubljani podal svoj pogled na kombinatoriko, ki bi utrdila Slovenijo na poti k uvrstitvi na drugo evropsko prvenstvo. "Če se premaga doma Avstrijo, so štiri točke dovolj," povzema Grosupeljčan.

Slovenska izbrana vrsta, ki bo priprave začela v nedeljeo, 6. oktobra, se je z Avstrijo doslej merila trikrat, enkrat je zmagala, dvakrat pa izgubila, nazadnje v teh kvalifikacijah junija v Celovcu z 0:1. Z Makedonci pa so se Slovenci srečali petkrat, nazadnje marca v Stožicah, ko je bilo 1:1. Pred tem je Slovenija vpisala zmago in tri poraze.

Selektor Matjaž Kek je septembra našel udarno enajsterico, ki je poskrbela za dve odmevni zmagi, s čimer je Slovenija na položaju za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu, a igrajo se še štirje krogi kvalifikacij. Foto: www.alesfevzer.com

Seznam Matjaža Keka za oktobrski tekmi (23):

Vratarji (3):

Vid Belec (Apoel)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Nejc Vidmar (Olimpija)

Branilci (7):

Jure Balkovec (Empoli)

Miha Blažič (Ferencvaros)

Bojan Jokić (Ufa)

Uroš Korun (Piast Gliwice)

Miha Mevlja (Zenit)

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb)

Aljaž Struna (Houston Dynamo)

Vezisti (8):

Jaka Bijol (CSKA Moskva)

Josip Iličić (Atalanta)

Rene Krhin (Nantes)

Jasmin Kurtić (SPAL)

Žan Majer (Lecce)

Denis Popović (Zürich)

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev)

Miha Zajc (Fenerbahče)

Napadalci (5):

Robert Berić (St. Etienne)

Roman Bezjak (Apoel)

Tim Matavž (Vitesse)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava)

Luka Zahović (Maribor)

Septembra sta zaradi poškodb priprave zapustila Martin Milec (Maribor) in Jaka Bijol - branilec Maribora še vedno ni nared. Dodatno je takrat Kek vpoklical Romana Bezjaka, Žana Majerja (Lecce) in Domna Črnigoja (Lugano); slednjega tokrat ni zaradi poškodbe.

Bo Matjaž Kek dobre volje tudi po oktobrskih tekmah? Z 11 točkami je Slovenija druga, a v igri za Euro 2020 je v skupini G še kar pet reprezentanc. Foto: BoBo

Bezjak septembrski adut iz rokava

Največja sprememba, ki jo je selektor Kek jeseni opravil v primerjavi s spomladanskim štartom kvalifikacij, je bila vključitev Romana Bezjaka. Sprva septembra sploh ni bil vpoklican, nato pa si je na treningih priigral prvo enajsterico in bil na obeh tekmah med ključnimi možmi, pri čemer je z neutrudnim tekanjem in pokrivanjem sprostil prostor za preostale napadalno usmerjene igralce, hkrati pa je tudi sam dodal ključni izenačujoči gol proti Izraelu na 2:2.

Kapetan Jokić obnovil poškodbo

Lahko Kek oktobra potegne iz rokava še enega takšnega aduta? Prva postava se je precej zacementirala, obrambni del moštva je bil skorajda nespremenjen. Največja dilema je, ali še enkrat začeti s kapetanom Bojanom Jokićem, ki ga čaka jubilejni 100. nastop za Slovenijo, ali je Jure Balkovec zdaj postal prva izbira na levem boku. Odgovor je lahko povezan tudi z zdravjem – Jokić ni zaigral na zadnjih dveh tekmah Ufe, saj je obnovil poškodbo, ki jo je staknil na tekmi z Izraelom. A iz Rusije prihaja tudi dobra branilska novica – v dresu Sočija je prvi dve tekmi odigral poveljnik slovenske obrambe Miha Mevlja.

Krhin končno zaigral za Nantes, Iličiću grozi počitek

Med vezisti je največ skrbi bilo povezanih z neigranjem Reneja Krhina, ki od začetka marca igra samo v reprezentanci, medtem ko je pri Nantesu na stranskem tiru. A ravno v sredo je 29-letni Štajerec le dočakal prvi nastop v sezoni, ko je odigral prvih 61 minut srečanja Nantes - Rennes (1:0).

Benjamin Verbič je pozabil na poškodbo in je v sredo v 91. minuti z golom prinesel Dinamu Kijevu zmago pri Mariupolu (0:1). Taktično skrbi vlivajo rumeni kartoni prvega slovenskega nogometaša v polju – Josip Iličić bi namreč v primeru novega opomina v Skopju nato moral izpustiti domačo tekmo z Avstrijo.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA G, razpored tekem

7. krog, četrtek, 10. oktobra:

SEVERNA MAKEDONIJA – SLOVENIJA (ob 20.45)

LATVIJA – POLJSKA

AVSTRIJA – IZRAEL

8. krog, nedelja, 13. oktobra:

SLOVENIJA – AVSTRIJA (ob 20.45)

POLJSKA – SEVERNA MAKEDONIJA

IZRAEL – LATVIJA 15. oktobra

Lestvica:

POLJSKA 6 4 1 1 8:2 13 SLOVENIJA 6 3 2 1 12:5 11 AVSTRIJA 6 3 1 2 13:6 10 IZRAEL 6 2 2 2 11:11 8 SEVERNA MAKEDONIJA 6 2 2 2 8:8 8 LATVIJA 6 0 0 6 1:21 0

9. krog, sobota, 16. novembra:

SLOVENIJA – LATVIJA (ob 18.00)

IZRAEL – POLJSKA

AVSTRIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

10. krog, torek, 19. novembra:

POLJSKA – SLOVENIJA (ob 20.45)

LATVIJA – AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA – IZRAEL