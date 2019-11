Kapetan Bojan Jokić začenja tekmo na svojem levem bočnem položaju, s čimer bo kot drugi Slovenec stotič zaigral za člansko izbrano vrsto Slovenije. Pred Kranjčanom je tovrstni mejnik uspel samo še Boštjanu Cesarju, ki se je poslovil s 101. reprezentančnim nastopom. Foto: www.alesfevzer.com

Po pričakovanjih selektor Matjaž Kek ni veliko spreminjal udarne enajsterice Slovenije. V primerjavi z oktobrom, ko je Slovenija ob porazih s Severno Makedonijo in Avstrijo začela z isto postavo, je Kek opravil le dve spremembi. Na levi bočni branilski položaj se namesto Jureta Balkovca vrača kapetan Bojan Jokić, ki bo tako dočakal jubilejni stoti nastop za Slovenijo.

Načetega Romana Bezjaka menja novinec oz. povratnik v izbrani vrsti po skoraj 8 letih Haris Vučkić. 27-letni napadalec Twenteja bo v konici napada delal družbo Andražu Šporarju, z desnega krila pa bo operiral prvi ustvarjalec slovenskega napada Josip Iličić.

Se bodo Balti tokrat bolje upirali?

Latvija pod vodstvom Slaviše Stojanovića v zadnjih dveh krogih išče način, da ne bi prvič v svoji zgodovini kvalifikacij za velika tekmovanja končala brez točke. Slovenija popravlja vtis po oktobrskih porazih in se želi s čim boljšo predstavo posloviti od navijačev.

Realno možnosti ni več, s čimer so v slovenskem taboru sprijaznjeni in ne omenjajo skrajno maloverjetne teorije. Cilj je vliti upanje na svetlejšo reprezentančno prihodnost, ob tem pa osvojiti pričakovane točke proti obupnim Baltom, ki so jih junija v Latviji že nadigrali s 5:0.

Za konec še gostovanje v Varšavi

V torek sledi še zadnji (10.) krog kvalifikacij za Euro 2020, v katerem izbranci Matjaža Keka gostujejo v Varšavi pri vodilni Poljski, ki že ima potrjeno vstopnico za nastop na vseevropskem prvenstvu stare celine.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO, 9. KROG

SKUPINA G

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA – LATVIJA

Slovenija: Oblak; Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić; Iličić, Krhin,

Kurtić, Verbič; Šporar, Vučkić.

Latvija: Šteinbors; Savalnieks, Dubra, Ošs, Maksimenko, Jurkovskis; D. Ikaunieks, Tarasovs; Fjodorovs, Kamešs; Gutkovskis.

Sodnik: Radu Petrescu (Romunija)

Ob 20.45:

IZRAEL – POLJSKA

AVSTRIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Zadnji, 10., krog, torek ob 20.45:

POLJSKA - SLOVENIJA

LATVIJA - AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - IZRAEL

Lestvica:

POLJSKA * 8 6 1 1 13:2 19 AVSTRIJA 8 5 1 2 17:7 16 SEVERNA MAKEDONIJA 8 3 2 2 10:11 11 SLOVENIJA 8 3 2 3 13:8 11 IZRAEL 8 3 2 3 15:15 11 LATVIJA 8 0 0 8 2:27 0

SKUPINA C

Danes ob 20.45:

NEMČIJA - BELORUSIJA

SEVERNA IRSKA - NIZOZEMSKA

Zadnji krog, torek ob 20.45:

NIZOZEMSKA - ESTONIJA

NEMČIJA - SEVERNA IRSKA

Lestvica:

NIZOZEMSKA 6 5 0 1 19:7 15 NEMČIJA 6 5 0 1 20:6 15 SEVERNA IRSKA 6 4 0 2 8:7 12 BELORUSIJA 7 1 1 5 4:12 4 ESTONIJA 7 0 1 6 2:21 1

SKUPINA E

Danes ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - WALES

HRVAŠKA - SLOVAŠKA

Zadnji krog, torek ob 20.45:

WALES - MADŽARSKA

SLOVAŠKA - AZERBAJDŽAN

Lestvica:

HRVAŠKA 7 4 2 1 14:6 14 MADŽARSKA 7 4 0 3 8:9 12 SLOVAŠKA 6 3 1 2 10:8 10 WALES 6 2 2 2 6:6 8 AZERBAJDŽAN 6 0 1 5 5:14 1

SKUPINA I

Danes ob 15.00:

CIPER - ŠKOTSKA -:- (0:1)

Efrem 47.; Christie 12., McGinn 53.

Ob 18.00:

SAN MARINO - KAZAHSTAN

RUSIJA - BELGIJA

Zadnji krog, torek ob 20.45:

BELGIJA - CIPER

SAN MARINO - RUSIJA

ŠKOTSKA - KAZAHSTAN

Lestvica:

BELGIJA * 8 8 0 0 30:1 24 RUSIJA * 8 7 0 1 27:4 21 CIPER 8 3 1 4 13:12 10 ŠKOTSKA 8 3 0 5 10:17 9 KAZAHSTAN 8 2 1 5 9:13 7 SAN MARINO 8 0 0 8 0:43 0

* - že uvrščeni na evropsko prvenstvo