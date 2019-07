Stadion v Lyonu je razprodan. Foto: Reuters

Sari Van Veenendaal je glavna junakinja v nizozemski vrsti – svojo mrežo je kljub pritisku Američank ohranila nedotaknjeno. Foto: Reuters

Absolutne favoritinje so Američanke, saj so kar v šestih od sedmih primerov osvojile eno od prvih treh mest, s tremi naslovi so tudi najuspešnejša reprezentanca v kratki zgodovini mundialov. Nizozemska se je na drugi strani sploh prvič prebila v finale.

Nizozemke zdržale pritisk Američank

Nizozemke so zdržale začetni pritisk Američank, ki so na letošnjem SP-ju dosegle šest golov v prvih 15 minutah igre. Američanke so sprožile prvi strel neposredno v okvir vrat v 28. minuti – po podaji iz kota je Julie Ertz prišla do odbitka, streljala je diagonalno v desni zgornji kot, odlično je posredovala vratarka Nizozemske.

Tekmo doživeto spremljajo v Amsterdamu ... Foto: Reuters

Na tekmi sta tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in francoski nogometni reprezentant Kylian Mbappe. Foto: Reuters

V 37. minuti so Američanke zahtevale 11-metrovko, potem ko se je v kazenskem prostoru na tleh znašla Alex Morgan, a sodniška piščalka se ni oglasila. Hitro zatem je spet završalo pred nizozemskimi vrati, ko bi Nizozemke skorajda dosegle avtogol. Pritisk ZDA se je nadaljeval, po podaji Megan Rapinoe z desne strani pred vrata je Morganova skorajda prelisičila nasprotno vratarko.

... pa tudi v New Yorku. Foto: Reuters

V 40. minuti je Morganova streljala iz obrata, spet se je morala namučiti vratarka Sari Van Veenendaal.

Nizozemke so imele v 42. minuti obetavno priložnost – prosti strel z vrha kazenskega prostora je sprožila Sherida Spitse, a ni bila nevarna. Nizozemke so poskusile tudi ob koncu prvega polčasa, a Američanke niso dovolile presenečenja. Kljub prevladi Američank gol v prvem polčasu ni padel.

V živo

Svetovno prvenstvo v nogometu

Finale, danes ob 17.00:

ZDA - NIZOZEMSKA 0:0 (0:0)

Tekma za 3. mesto (Nica):

Anglija - ŠVEDSKA 1:2 (1:2)

Kirby 31.; Asllani 11., Jakobsson 22.