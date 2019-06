Hrvati s 6 točkami vodijo v skupini E. Foto: Reuters

Hrvati, ki so marca izgubili na Madžarskem, so v veliki vročini do zadnjih minut trepetali za zmago. Pred 17.000 gledalci so povedli v 17. minuti iz polprotinapada, ko so Valižani izgubili žogo na svoji polovici. Ivan Perišić je po prodoru po levi strani po tleh podal Andreju Kramariću pred vrata, a je žoga zadela branilca Jamesa Lawrencea, ki jo je preusmeril v lastno mrežo.

Gostje so si v prvem polčasu pripravili dve izjemni priložnosti, toda niso zadeli. Na drugi strani so Hrvati v 48. minuti povišali na 2:0, ko si je žogo priboril Luka Modrić, Perišić pa jo je poslal v mrežo z desetih metrov.

V nadaljevanju je imel dve priložnosti za Wales Gareth Bale, preden so Otočani do znižanja prišli v 77. minuti. Med strelce se je vpisal rezervist David Brooks. Proti vratom je meril z 18 metrov, žoga je oplazila glavo Domagoja Vide in presenetila vratarja Dominika Livakovića.

V končnici je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, vendar se mreži nista več zatresli. Na 12 tekmah v Osijeku hrvaška reprezentanca še ni izgubila: 10-krat je zmagala in dvakrat remizirala.

Edy Reja je sredi aprila na klopi Albanije zamenjal Christiana Panuccija, ki se je marca poslovil po porazu proti Turčiji. Foto: EPA

Albance je v Reykjaviku prvič vodil novi selektor, zamejski Slovenec Edy Reja. Edini zadetek so gledalci videli v 22. minuti, ko je zadel član angleškega prvoligaša Burnleyja Johann Gudmundsson. Razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 3:2 za gostitelje, ki so prekinili niz petih tekem brez domače zmage.

Kvalifikacije za EP 2020, 3. krog

Skupina C:

ESTONIJA - SEVERNA IRSKA 1:2 (1:0)

Vassiljev 25.; Washington 77., Magennis 80.

Danes ob 20.45:

BELORUSIJA - NEMČIJA

Lestvica: SEVERNA IRSKA 3 3 0 0 6:2 9 NEMČIJA 1 1 0 0 3:2 3 NIZOZEMSKA 2 1 0 1 6:3 3 ESTONIJA 2 0 0 2 1:4 0 BELORUSIJA 2 0 0 2 1:6 0

Skupina E:

HRVAŠKA - WALES 2:1 (1:0)

Lawrence 17./ag, Perišić 48.; Brooks 77.

AZERBAJDŽAN - MADŽARSKA 1:3 (0:1)

Madatov 69.; Orban 18., 53., Holman 71.

Lestvica: MADŽARSKA 3 2 0 1 5:4 6 HRVAŠKA 3 2 0 1 5:4 6 SLOVAŠKA 2 1 0 1 2:1 3 WALES 2 1 0 1 2:2 3 AZERBAJDŽAN 2 0 0 2 2:5 0

Skupina H:

ISLANDIJA - ALBANIJA 1:0 (1:0)

J. Gudmundsson 22.

MOLDAVIJA - ANDORA 1:0 (1:0)

Armas 8.

RK: Ionita 47./Moldavija

Danes ob 20.45:

TURČIJA - FRANCIJA

Lestvica: FRANCIJA 2 2 0 0 8:1 6 TURČIJA 2 2 0 0 6:0 6 ISLANDIJA 3 2 0 1 3:4 6 ALBANIJA 3 1 0 2 3:3 3 MOLDAVIJA 3 1 0 2 2:8 3 ANDORA 3 0 0 3 0:6 0

Skupina I:

RUSIJA - SAN MARINO 9:0 (4:0)

Cevoli 25./ag, Dzjuba 31./11-m, 73., 76., 88., Kudrjašov 36., Mirančuk 41.,

Smolov 77., 83.

Danes ob 20.45:

BELGIJA - KAZAHSTAN

ŠKOTSKA - CIPER

Lestvica: RUSIJA 3 2 0 1 14:3 6 BELGIJA 2 2 0 0 5:1 6 KAZAHSTAN 2 1 0 1 3:4 3 CIPER 2 1 0 1 5:2 3 ŠKOTSKA 2 1 0 1 2:3 3 SAN MARINO 3 0 0 3 0:16 0

Skupina J:

FINSKA - BiH 2:0 (0:0)

Pukki 56., 68.

ARMENIJA - LIHTENŠTAJN 3:0 (2:0)

Ghazarjan 2., Karapetian 18., Barseghjan 91.

Danes ob 20.45:

GRČIJA - ITALIJA