Steven Gerrard je izpolnil cilj v Evropski ligi, v prvenstvu pa ga čaka še ogorčen boj s Celticom. Foto: Reuters

39-letni Gerrard, ki je kar 17 let igral za Liverpool, s katerim je bil leta 2005 zmagovalec Lige prvakov, je škotsko zasedbo prevzel lani, podpisal pa je štiriletno pogodbo.

Rangersi so po 15 krogih na drugem mestu na lestvici škotske lige in po porazu na nedeljskem derbiju (0:1) zaostajajo dve točki za Celticom.

V Evropski ligi so se Rangersi prebili v izločilne boje, v skupini G so zasedli drugo mesto, potem ko so v četrtek remizirali z Young Boysi na Ibrox Parku (1:1).

"Ko mi je lastnik Dave King predlagal podaljšanje pogodbe, nisem prav nič razmišljal. Odločitev je bila lahka, saj sem prepričan, da bomo tukaj zgradili nekaj posebnega. V pretekli sezoni in tudi v letošnji sem imel podporo vodstva kluba, navijači so me takoj sprejeli," je dejal nekdanji ljubljenec občinstva na Anfieldu, ki z Liverpoolom nikoli ni osvojil Premier lige. Pogodbo je podaljšal tudi Gerrardov pomočnik Gary McAllister.