51-letni Achim Beierlorzer si je ekspresno našel novo službo. Tudi v Mainzu ga čaka krčevit boj za obstanek. Foto: EPA

Po enajstih krogih ima Köln le dve zmagi in je na predzadnjem mestu. Po nesrečnem porazu proti Hoffenheimu v 97. minuti (1:2) je prišlo do zamenjave tudi na mestu športnega direktorja. Namesto Armina Veha (trener Stuttgarta v šampionski sezoni 2006/07) bo zdaj v tej vlogi Horst Heldt. Gisdol in Heldt sta sklenila pogodbi do konca sezone 2020/21. Prvi izziv za novo vodstvo bo že sobotno gostovanju v Leipzigu.

Beierlorzer je le devet dni po slovesu iz Kölna že našel novo službo. Mainz je na lestvici le mesto pred Kölnom in je pred desetimi dnevi po dveh zaporednih porazih odpustil trenerja Sandra Schwarza. Beierlorzer je sklenil pogodbo do leta 2022, njegov prvi izziv bo sobotna tekma s Hoffenheimom.

12. krog, petek ob 20.30:

BORUSSIA (D) - PADERBORN

Sobota ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG

EINTRACHT - WOLFSBURG

WERDER - SCHALKE

FORTUNA DÜSSELDORF - BAYERN

UNION BERLIN - BORUSSIA (M)

Ob 18.30:

RB LEIPZIG - KÖLN

Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - HERTHA

Ob 18.00:

HOFFENHEIM - MAINZ