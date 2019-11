Žiga Lipušček je s tretjim golom sezone načel koprsko mrežo in tlakoval pot k zmagi Gorice nad Koprom. Foto: www.alesfevzer.com

Vodilni Koper je pred 800 gledalci na Bonifiki doživel komajda drugi prvenstveni poraz, Gorica pa se mu je po 12. zmagi sezone približala na vsega dve točki. Posledično pomeni, da bo naslednji (19.) krog dal jesenskega drugoligaškega prvaka.

Srebrnič izgubil proti svoji Gorici

Goričani se veselijo gola Lamina Colleyja. Foto: M. R.

Po dobre pol ure so gostujoči severni Primorci kronali pobudo. V 31. minuti je prosti strel izvedel Žiga Lipušček, branilec Jozinović pa je podstavil nogo in žogo toliko preusmeril, da je bil domači vratar nemočen. Na začetku 2. polčasa so Novogoričani podvojili vodstvo. V 50. minuti je prosti udarec s strani izvedel Osuji, žogo je podaljšal Kavčič, pred golom pa je bil na pravem mestu Lamine Colley. V nadaljevanju so se Koprčani, ki jih vodi goriška legenda Miran Srebrnič, prebudili in v 75. minuti stresli okvir modro-belih, a do gola za napeto končnico niso prišli.

Deževje odneslo tekmi v Krškem in na Ptuju

Zaradi celotedenskega dežja sta bili igrišči v Krškem in na Ptuju preveč namočeni, da bi lahko izvedli tekmi 18. kroga, kjer so Krčani gostili Fužinar Vzajemce, Ptujčani pa Brda.

Prva zasledovalca Primorcev sta prav tako slavila in ohranjata stik z vrhom. Radomlje so s čisto petardo odpravile Rogaško, Nafta pa je prišla do gostujoče zmage pri Koroški s 3:1. V nedeljo se bo odigrala še ena tekma kroga med Beltinci in Brežicami.

Jesenski del druge slovenske lige se bo zaključil naslednji konec tedna, ko vodilni Koper gostuje pri četrtouvrščeni Nafti, medtem ko Gorica doma pričakuje Dravo.

II. SNL

18. krog:

KOROŠKA DRAVOGRAD - NAFTA 1:3 (1:2)

Kogelnik 31.; Vinko 16., Bizjak 45., 61.

KALCER RADOMLJE - ROGAŠKA 5:0 (2:0)

Varga 17., 59., Guček 37., Cerar 77., Ahačič 91.

RK: Čuček 87./Rogaška

VITANEST BILJE - JADRAN DEKANI

1:2 (0:0)

ROLTEK DOB - KRKA 0:1 (0:1)

Potokar 20./11-m RK: Femec 76./Dob

KOPER - GORICA 0:2 (0:1)

800; Lipušek 31., Colley 51.

KRŠKO - FUŽINAR VZAJEMCI prestavljeno

DRAVA DAKINDA PTUJ - BRDA prestavljeno

Nedelja ob 13.30:

BELTINCI K. TRATNJEK - BREŽICE T. ČATEŽ

Lestvica: