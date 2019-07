Jackie Groenen je dosegla najpomembnejši zadetek v karieri. Foto: Reuters

Evropske prvakinje imajo sijajno generacijo, ki se je prvič prebila v finale SP-ja. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2021 se bodo Nizozemke pomerile tudi s Slovenijo. 4. oktobra bo srečanje na stadionu Fazanerija v Murski Soboti, povratna tekma pa bo 12. novembra.

V prvem polčasu sta obe ekipi pred 48.452 gledalci v Lyonu igrali zadržano, nekoliko boljše pa so bile Švedinje. Najlepšo priložnost je imela v 37. minuti Elin Rubensson, ki je po kotu poskusila s strelom s kakšnih 14 metrov.

Fischerjeva v vratnico, Miedema stresla prečko

Precej bolj razburljiv je bil drugi del. V 56. minuti je švedska branilka Nilla Fischer zadela vratnico, po kotu je prišla do nevarnega strela, vratarki Sari van Veennendaal pa je žogo še uspelo preusmeriti v okvir vrat. Deset minut zatem je nizozemska zvezdnica Vivianne Miedema z glavo zadela prečko. Nevarni sta bili tudi Magdalena Eriksson (88.) in Shanice van de Sanden (93.).

Natančen strel Groenenove

Na vrsti je bilo dodatnih 30 minut igre. Odločilni gol je v 99. minuti dosegla nogometašica Manchester Uniteda Jackie Groenen. Odločila se je za strel z 20 metrov z desne strani, vratarka Hedvig Lindahl je bila malce prekratka in žoga je končala v mali mrežici. Nizozemke so v nadaljevanju ukradle kar precej minut z zavlačevanjem igre, Švedinje tudi iz številnih prostih strelov in kotov niso resneje zapretile in v soboto jih v tekmi za tretje mesto čaka Anglija.

V torek so branilke naslova Američanke v Lyonu premagale Anglijo z 2:1.

Groenenova v 99. minuti popeljala Nizozemke v finale

Polfinale, Lyon:

NIZOZEMSKA - Švedska * 1:0 (0:0)

48.452; Groenen 99.

* - po podaljšku

Lyon:

Anglija - ZDA 1:2 (1:2)

53.512; White 19.; Press 10., Morgan 31.

RK: Bright 86./Anglija

Alyssa Naeher (ZDA) je v 84. minuti ubranila 11-metrovko Steph Houghton.

FINALE, nedelja ob 17.00 (Lyon):

ZDA - NIZOZEMSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

TEKMA ZA 3. MESTO, sobota ob 17.00 (Nica):

ANGLIJA - ŠVEDSKA