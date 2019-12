Pep Guardiola in Zinedine Zidane sta se nekajkrat srečala na igrišču (v četrtfinalu Eura 2000 je Francija ugnala Španijo z 2:1), v vlogi trenerjev pa se bosta 26. februarja pomerila prvič. Foto: EPA

48-letni Guardiola se je z madridskim Realom srečal že 18-krat. Devetkrat se je veselil zmage, štiri tekme so se končale z remijem, štirikrat pa je izgubil.

Real Madrid je s 13 evropskimi naslovi rekorder najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Manchester City je izločil v polfinalu sezone 2015/16, ki ga je dobil Real z 1:0. Edini zadetek v 180 minutah je v napačno mrežo zabil Fernando. To je bil za City največji uspeh v Ligi prvakov do zdaj.

"Seveda bo to težak dvoboj. Real Madrid ima 13 naslovov, zato je najboljši. Ampak ker hočemo biti mi najboljši, ga želimo premagati," je dejal direktor Cityja Txiki Begiristain.

Ambasador finala v Carigradu Hamit Altintop je delil srečo na žrebu v Nyonu. Foto: EPA

Liverpool favorit proti Atleticu

Že prvi dan izločilnih bojev 18. februarja bo madridski Atletico gostil Liverpool. Redsi so 1. junija prav na stadionu Wanda Metropolitano dvignili pokal za naslov evropskih prvakov. V letošnji sezoni so izbranci Jürgena Kloppa v izjemni formi. V Premier ligi imajo že deset točk naskoka pred drugouvrščenim Leicesterjem. V 17 krogih so oddali le dve točki, remizirali so z Manchester Unitedom na Old Traffordu (1:1). Navijači si najbolj želijo prvi naslov angleškega prvaka po 28. aprilu 1990.

"Naloga bo vsekakor težka. So prvaki in imajo vse, da jih lahko imenujemo za najboljšo ekipo v Evropi. Morali bomo vložiti veliko dela in tudi naše izkušnje. Vemo, da nam ne bodo olajšali dela," je dejal direktor Atletica Clemente Villaverde.

Bayern edina ekipa z maksimalnimi 18 točkami

Bayern je v skupinskem delu osvojil maksimalnih 18 točk. To je pred tem uspelo le še šestim ekipam, a nobena ni imela tako dobre razlike v zadetkih (24:5). V Bundesligi Bavarci ne blestijo, s sobotno zmago nad Werderjem s 6:1 pa so se iz skromnega sedmega mesta prebili na peto.

Preveč je odvisno od Roberta Lewandowskega, ki je na petih tekmah dosegel 10 golov in je bil najboljši strelec skupinskega dela Lige prvakov.

Frank Lampard je 19. maja 2012 na Allianz Areni dvignil pokal za naslov evropskega prvaka. Foto: EPA

Chelsea trn v peti Bavarcev

Bavarci imajo slabe spomine na obračune s Chelseajem. V sezoni 2004/05 so modri v četrtfinalu napredovali (4:2 in 2:3), vsem pa je v spominu ostal finale Lige prvakov 19. maja 2012 na Allianz Areni, ko je imel Bayern ogromno premoč. Razmerje v kotih je bilo 20:1, iz edinega kota pa je Didier Drogba z glavo izenačil v 88. minuti. V podaljšku je Petr Čech obranil enajstmetrovko Arjenu Robbnu, pri strelih z bele točke pa je odločil Drogba, potem ko je Čech obranil strel Ivici Oliću, Bastian Schweinsteger pa je zadel vratnico.

Trener Chelseaja Frank Lampard je v dramatičnem finalu zadel v tretji seriji enajstmetrovk. Londončani so v Premier ligi v zadnjih tednih precej popustili (v soboto so na Stamford Bridgeu izgubili proti Bournemouthu z 0:1) in v Münchnu so optimistični.

Müller opozarja na Pulišića in Hudson Odoija

"Pričakovali smo, da se bomo srečali z eno izmed najboljših evropskih ekip. Zadovoljen sem z žrebom, lahko smo samozavestni. Chelsea ima zelo nevarne posameznike. Pulišića in Hudson Odoija še posebno dobro poznam," je poudaril Thomas Müller, ki je eden stebrov ekipe po odhodu Nika Kovača. Hansi Flick stavi na izkušenega vezista.

"Celotna ekipa si je po treningu ogledala žreb. Lepe spomine imamo na London, kjer smo osvojili Ligo prvakov. Seveda smo vsi pomislili tudi na finale leta 2012, ki smo ga izgubili na domači zelenici. Obetata se zelo napeti tekmi. Za četrtfinale bo treba biti maksimalno zbran," je dodal Manuel Neuer.

Thomas Tuchel je dvakrat zasedel drugo mesto z dortmundsko Borussio v Bundesligi, osvojil pa je pokalno lovoriko. Dan po zmagi nad Eintrachtom v Berlinu je moral oditi, saj se je sprl z direktorjem Hansom Joachimom Watzkejem. Foto: EPA

Tuchel se vrača v Dortmund

Paris SG, ki je v skupinskem delu nanizal pet zmag, v Madridu pa je remiziral z Realom (2:2), se bo v boju z Borussio Dortmund skušal izogniti četrtemu zaporednemu izpadu v osmini finala.

Trener PSG-ja Thomas Tuchel je med letoma 2015 in 2017 sedel na klopi črno-rumenih, maja 2017 je osvojil nemški pokal, potem ko je v dramatičnem polfinalu na Allianz Areni izločil Bayern s 3:2.

Gattuso: Ne bojimo se Barcelone

Barcelona se bo sploh prvič pomerila z Napolijem. Petkratni evropski prvaki želijo popraviti boleč polfinalni poraz iz pretekle sezone proti Liverpoolu. Katalonci so v tem obračunu veliki favorit. Gennaro Gattuso je na klopi Neapeljčanov nasledil Carla Ancelottija in v svojem slogu je napovedal: "Barcelona ima izjemno ekipo. To bo zares velik izziv za nas. Ne bojimo se jih!"

Nedved: Če nisi v pravi formi februarja in marca, ne moreš napredovati

Italijanski prvak Juventus bo za mesto v četrtfinalu srečal z Lyonom, ki je v nedeljo do konca sezone izgubil kapetana Memphisa Depaya. "Ne smemo se pritoževati. V prejšnji sezoni smo se morali soočiti z Atleticom, ki je bil zagotovo težji tekmec. Lahko smo zadovoljni, ampak če nisi v pravi formi februarja in marca, ne moreš napredovati," je povedal podpredsednik Pavel Nedved.

Gennaro Gattuso je debitiral na klopi Napolija s porazom proti Parmi z 1:2. Foto: Reuters

Nagelsmann se veseli srečanja z Mourinhom

Tottenham, ki je v finalu prejšnje sezone izgubil proti Liverpoolu z 0:2, bo igral proti vodilni ekipi Bundeslige Leipzigu. Rdeči biki so prvič preskočili skupinski del.

"Čaka nas obračun v izjemnem mestu, Tottenham ima moderen stadion in trenerja najvišjega svetovnega razreda. Komaj čakam na prvo tekmo. Niti slučajno nismo brez možnosti. Vsi se zavedamo, da lahko napredujemo le z dvema sijajnima predstavama," je pojasnil trener Leipziga Julian Nagelsmann, ki je poleti prišel iz Hoffenheima. Taktični velemojster stavi na hitre prehode iz obrambe v napad.

Prvič od uvedbe zdajšnjega formata Lige prvakov leta 2003 se je zgodilo, da je vseh 16 klubov članov lig petih najmočnejših evropskih lig.

Osmina finala, torek, 18. februarja, ob 21.00:

BORUSSIA DORTMUND - PARIS SG

ATLETICO MADRID - LIVERPOOL

Povratni tekmi bosta 11. marca.

Sreda, 19. februarja, ob 21.00:

ATALANTA - VALENCIA

TOTTENHAM - RB LEIPZIG

Povratni tekmi bosta 10. marca.

Torek, 25. februarja, ob 21.00:

CHELSEA - BAYERN

NAPOLI - BARCELONA

Povratni tekmi bosta 18. marca.

Sreda, 26. februarja, ob 21.00:

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

LYON - JUVENTUS

Povratni tekmi bosta 17. marca.