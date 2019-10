Slovenija je na sedmih kvalifikacijskih tekmah trikrat zmagala in po dvakrat remizirala ter izgubila. Foto: www.alesfevzer.com

"Moramo gledati le na tekmo z Avstrijo. Verjamem, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. Verjamem v podporo občinstva, da nam poda dodatno moč," je pred tekmo povedal ključni mož slovenske izbrane vrste Josip Iličić. Pod velikim vprašajem je sicer zaradi poškodbe nastop Reneja Krhina, toda še več težav imajo pred obračunom v razprodanih Stožicah v nasprotnem taboru, saj bo manjkal prvi zvezdnik David Alaba, vprašljiv je Marko Arnautović, enako pa velja tudi za Konrada Laimerja in Stefana Poscha.

Neposredni prenos tekme, ki se bo v Stožicah začela ob 20.45, bo od 20.00 dalje na TV SLO 2 in MMC-ju.

Avstrija je v Ljubljano prišla z odlično popotnico, saj je na zadnjih petih tekmah neporažena. Na lestvici v skupini zaseda drugo mesto s 13 točkami, sledita pa Severna Makedonija in Slovenija z dvema točkama manj. Pred Kekovo vrsto so še tri tekme. Tri zmage jo peljejo na evropsko prvenstvo, toda kombinatorika po Iličićevih ni v slovenskih mislih: "O tem ne razmišljamo. Smo profesionalci, tako se moramo tudi obnašati. Vemo, kaj nam prinaša tekma. Resnično verjamem, da nam bo uspelo. Zato prihajam na reprezentančne akcije. Tako kot drugi fantje. Želimo si nekaj narediti s to reprezentanco. Optimist sem in ne razmišljam o tem, kako bi lahko izgubili tekmo."

Po odličnih predstavah septembra je Slovenija razočarala na zadnji kvalifikacijski tekmi v Skopju, kjer se je z zmago z 2:1 Severna Makedonija vrnila v igro za nastop na Euru, ki bo prihodnje leto. "Moramo si bolj pomagati, moramo biti bolj agresivni," je nujnost boljšega pristopa na nocojšnji tekmi poudaril Iličić.

Skupina G, 8. krog, danes ob 20.45:

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Verjetni postavi:

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Balkovec, Kurtić, Popović,

Zajc, Iličić, Verbič, Šporar.

Avstrija: Stanković, Ulmer, Hinteregger, Dragović, Posch, Ilsanker, Baumgartlinger, Kainz, Sabitzer, Lazaro, Arnautović.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

POLJSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

Torek ob 20.45:

IZRAEL - LATVIJA