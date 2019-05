Nogometaši Atalante bodo kot kaže prvič v klubski zgodovini prihodnjo sezono zaigrali v najelitnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi - Ligi prvakov! Foto: EPA

Atalanta in Inter po 66 točk, Milan 65 točk, Roma 63 točk, je položaj od 3. do 6. mesta pred zadnjim krogom. V najelitnejše evropsko tekmovanje peljejo prva štiri mesta. Rimljani imajo le še minimalne možnosti, ki so v sferi znanstvene fantastike, možnosti preostalih treh moštev pa so realne.

Danes bodo Bergamčani zaradi prenove svojega stadiona v Reggio Emilii gostili sicer tam domujoči Sassuolo. Zmaga jim ne glede na razpleta srečanj obeh milanskih klubov prinaša vozovnico za Ligo prvakov.

Zapata izenačil, Berardi izključen

Nogometaši iz Bergama so srečanje začeli odločno, že v 3. minuti je Remo Freuler z roba kazenskega prostora sprožil za las mimo leve vratarjeve vratnice. Gostitelji so bili v uvodnih minutah podjetnejši, nato pa je v 19. minuti sledil hladen tuš. Po fantastični akciji je po krasni Duncanovi podaji s peto v malo mrežico zadel Sassuolov napadalec Domenico Berardi. Pritisk Atalante kljub vsemu ni pojenjal, sadove je obrodil po dobre pol ure igre, ko je izid izenačil Duvan Zapata. Ta je iz neposredne bližine žogo zbezal v mrežo, potem ko jo je vanj na golovi črti neuspešno izbijal Mehdi Bourabia. To je bil za Kolumbijca že 23. prvenstveni zadetek v sezoni.



Zelo vroče je bilo nato v zaključku prvega polčasa, ko je prišlo do vroče krvi in vsesplošnega prerivanja. Zaradi nešportnega vedenja sta rumeni karton prejela Marten De Roon (Atalanta) in Francesco Magnanelli (Sassuolo) Berardi je bil celo izključen.



Rezervist Pašalić zadel takoj po vstopu

V nadaljevanju so gostitelji znova silovito pritisnili na gol Gianluce Pegola, preobrat so uprizorili v 53. minuti, ko je odbito žogo po Iličićevem strelu v gol z lobom prek vratarja spravil kapetan Papu Gomez. V 62. minuti je v igro namesto domačega branilca Andree Masiella vstopil Mario Pašalić, ki se je že takoj po vstopu vpisal med strelce. Gomez je z leve strani pred vrata poslal uporaben predložek, hrvaški vezist je z glavo hladnokrvno zadel za 3:1.



Serie A, 38. krog:

FROSINONE - CHIEVO 0:0

Krajnc je bil na klopi Frosinoneja, Cesar (Chievo) pa je igral vso tekmo.

BOLOGNA - NAPOLI 3:2 (2:0)

Santander 43., 88., Džemaili 45.; Ghoulam 57., Mertens 77.

TORINO - LAZIO 3:1 (0:0)

Falque 51., Lukić 53., De Silvestri 80.; Immobile 66.

SAMPDORIA - JUVENTUS 2:0 (0:0)

Defrel 84., Caprari 90.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

Danes ob 20.30:

INTER - EMPOLI -:- (0:0)

Handanović (Inter) je začel tekmo.

FIORENTINA - GENOA -:- (0:0)

Vodiška (Genoa) ni v kadru.



SPAL - MILAN -:- (1:2)

Vicari 28.; Calhanoglu 18., Kessie 23.

Kurtić (SPAL) je začel tekmo.



ROMA - PARMA -:- (1:0)

Pellegrini 35.

Celarja (Roma) ni v kadru, Štulac (Parma) je začel tekmo.



ATALANTA - SASSUOLO -:- (1:1)

Zapata 35., Gomez 53., Pašalić 65.; Berardi 19.,

RK: Berardi 45., Magnanelli 83./oba Sassuolo

Iličić (Atalanta) je začel tekmo.



CAGLIARI - UDINESE -:- (1:0)

Pavoletti 17.

Birsa (Cagliari) je na klopi.