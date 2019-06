Kongres Fife gosti Francija, kjer se bo v petek začelo enomesečno svetovno prvenstvo za ženske, pri čemer se je Gianni Infantino zavezal, da bo svetovna zveza v naslednjih štirih letih za razvoj ženskega nogometa vložila 400 milijonov evrov. Foto: Reuters

Pred tremi leti je italijanski Švicar nasledil neslavno "padlega" predhodnika in rojaka Seppa Blatterja. Sočasno je bil iz nogometnega sveta izključen tudi takratni predsednik Uefe Michel Platini in nenadoma se je odprla pot, da se vodja žrebov za evropska tekmovanja povzpne prav na vrh svetovnega nogometa. Zdaj se 49-letnik poteguje za svoj prvi poln mandat, in sicer do leta 2023. Volilni kongres v Parizu se bo začel ob 9. uri.

Kljub kritikam iz Evrope na delo Infantina lahko predsednik Fife računa na podporo preostalih članic. Ima zaveznike iz Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike. Samo v Evropi, kjer se Infantinov slog vodenja obravnava kritično, lahko pride do nasprotovanja ali vzdržanja, kar bi imelo zelo simboličen pomen.

Pred tremi leti drugi krog, zdaj brez protikandidata

Fifa je pod Infantinovim vodstvom razširila število udeleženk svetovnega prvenstva z 32 na 48 (od 2026 dalje v ZDA, Kanadi in Mehiki ter ne že s Katarjem 2022), kar je bil tudi eden glavnih ciljev njegovega prvega mandata. Infantino je sicer leta 2016 za zmago potreboval dva kroga. V drugem je premagal predsednika azijske zveze, bahrajnskega šejka Salmana Bin Ibrahima Al Khalifo, s 115 glasovi proti 88.

Čeferinova Uefa zminirala posel s Softbankom

Infantino upa na mirnejši polni mandat, v katerem bi lahko uresničil svoje ambiciozne načrte. Prvega mu je zrušila Uefa Aleksandra Čeferina, ki se je odločno uprla skrivnemu paktu Fife z japonsko-savdskim konzorcijem pod vodstvom investicijske banke Softbank. Za okoli 20 milijard evrov bi investitorji za 12 let prevzeli nadzor svetovnim klubskim prvenstvom in pokalom konfederacij. Vseeno je Fifa sprejela razširitev svetovnega klubskega prvenstva na 24 klubov z letom 2021.

Fifa z 2,5 milijardami evrov rezerve zagotavlja 211 članicam, da bodo prejele 4,5 milijona evrov namenskih sredstev v naslednjih 4 letih, še več bo na voljo za posamične projekte. V naslednjem štiriletnem obdobju bo Fifa vložila 400 milijonov evrov v razvoj ženskega nogometa.