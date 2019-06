V 89. letu starosti je v torek po krajši bolezni umrl Lennart Johansson, nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je evropski nogomet vodil kar 17 let. Med drugim je Johansson v svojem mandatu dokončal preoblikovanje evropskih klubskih tekmovanj, saj se je v njegovem mandatu dokončno oblikovala Liga prvakov. Na vrhu Uefe je bil med leti 1990 in 2007, ko ga je na volilnem kongresu premagal nekdanji velikan francoskega nogometa Michel Platini. Johansson je leta 1998 kandidiral tudi za mesto predsednika Mednarodne nogometne zveze, a je volitve v dvoboju s Švicarjem Seppom Blatterjem izgubil. Umrlega Johnassona so se spomnili tudi na današnjem kongresu v Parizu. Na Švedskem so po njem poimenovali tudi pokal, ki ga vsako leto prejme zmagovalec državnega prvenstva.