Bolgarski navijači so v ponedeljek v Sofiji poskrbeli za velik incindent, ki bo dobil epilog 28. oktobra. Foto: Reuters

Do rasističnih izgredov, žaljenja temnopoltih igralcev Anglije in nacističnih pozdravov bolgarskih navijačev je prišlo na ponedeljkovi tekmi v Sofiji. Izgredi so vodili v odstop predsednika bolgarske nogometne zveze Borislava Mihajlova. Fifa je tako kot Uefa je dogodke obsodila že v torek.

Infantino obsodil rasistične izgrede v Bolgariji

Na ponedeljkove rasistične izpade se je odzval tudi prvi mož Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Pozval je k prepovedi obiskovanja nogometnih tekem po celem svetu za tiste navijače, ki zlorabljajo temnopolte igralce.

Infantino je na obisku v Daki na novinarski konferenci dejal: "Če so na tekmi rasisti, ki zlorabljajo nogometaše, moramo ustaviti tekmo. Ne smemo pustiti, da zmagajo. Nogomet se mora nadaljevati, mi pa moramo kaznovati ljudi."

Predsednik Fife je mnenja, da je danes veliko lažje identificirati posameznike in jih preganjati. "Moramo jih nagnati s stadionov. Ne smejo več stopiti na stadione in moramo jih kazensko preganjati. To je kriminal in moralo bi biti enako po celem svetu," je povedal Infantino.

Ob tem Infantino ni mogel mimo vprašanj o svetovnem prvenstvu 2022. Zanj pravi, da bo najboljši mundial v zgodovini.

"Prepričan sem, da bo Katar s tehničnega vidika pripravil najboljše SP v zgodovini. Nogomet je šport številka ena. Napolnili bomo stadione v Katarju in tudi drugod po svetu," je zaključil.

Med obtoženimi bolgarskimi navijači tudi 18-letnik

Bolgarske oblasti so identificirali devet osumljencev, med njimi je tudi najstnik. Ta je obtožen huliganizma, štiri izgrednike so že denarno kaznovali in jim prepovedali vstop na športne dogodke.

Policija v Sofiji je s pomočjo videoposnetkov s stadiona identificirala devet osumljencev, šest jih je v sredo pridržala.

"Osemnajstletnika smo v sredo pozno zvečer obtožili huliganizma in mu podaljšali pripor za naslednjih 72 ur," je za AFP povedala tiskovna predstavnica tožilstva Nevena Zartova. Najstnik je obtožen kazanja opolzkih kretenj in nacističnih pozdravov, dvakrat pa se je obrnil proti nogometni zelenici in slekel hlače. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi petletna zaporna kazen.

"Preostala četverica je dobila denarno kazen v višini 511 evrov in dvoletno prepoved obiskovanja športnih dogodkov. Postopek proti petemu osumljencu, ki je mladoleten, še traja," pa je dodala tiskovna predstavnica policije Svetoslava Kostadinova.