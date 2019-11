Romelu Lukaku se je takole razveselil zadetka z 11-metrovke v 92. minuti. Foto: EPA

Roma je na derbiju 11. kroga z 2:1 premagala Napoli in slavila tretjič zapored. Prvi je v 19. minuti zadel Nicolo Zaniolo. Sedem minut pozneje je Alex Meret ubranil 11-metrovko Aleksandra Kolarova (z roko je igral Jose Maria Callejon). Uspešnejši je bil z bele točke v 55. minuti Jordan Veretout (na fotografiji), ko je z roko igral Mario Rui. Justin Kluivert je v nadaljevanju stresel še prečko. Poraz gostov je v 72. minuti ublažil Arkadiusz Milik. Neapeljčanom, ki so v zadnjih treh krogih osvojili le dve točki, je v prvem polčasu dvakrat preprečil veselje okvir vrat (prečka Milika, vratnica Piotra Zielinskega). Foto: EPA

Bologna je povedla v 59. minuti, ko je po preusmerjeni žogi Stefana de Vrija mrežo zatresel Roberto Soriano. Lukaku je izenačil četrt ure pred koncem, ko je v vrata iz bližine pospravil odbito žogo, potem ko je Lukasz Skorupski sijajno ubranil strel Milana Škriniarja.

V sodnikovem podaljšku so črno-modri dobili priložnost za zmagoviti zadetek z 11-metrovke. Riccardo Orsolini je nespametno storil prekršek nad Lautarom Martinezom, Lukaku pa se je še drugič vpisal med strelce, že devetič v tej sezoni. Domači so se zelo razburjali, ker 11-metrovke sami niso dobili v prejšnjem napadu, ko so zahtevali prekršek nad Rodrigom Palaciem.

Interju, ki ima 100-odstotni izkupiček s šestih gostovanj, so v prvem polčasu razveljavili dva zadetka. Pri prvem je bil Martinez v prepovedanem položaju, pri drugem pa je Valentinu Lazaru žoga že pred podajo Lukakuju ušla z igrišča. Z dvema obrambama se je izkazal tudi Skorupski.

Bologna doma ni premagala Interja že vse od leta 2002 oziroma 14 tekem.

11. krog:

TORINO - JUVENTUS 0:1 (0:0)

de Ligt 70.

ROMA - NAPOLI 2:1 (1:0)

Zaniolo 19., Veretout 55./11-m; Milik 72.

RK: Cetin 95./Roma

Kolarov (Roma) je v 26. minuti zastreljal 11-metrovko.

BOLOGNA - INTER 1:2 (0:0)

Soriano 59.; Lukaku 75., 92./11-m

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

