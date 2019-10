Samir Handanović so osvojili tri velike točke. Čez dva tedna jih čaka povratna tekma v Dortmundu, ki bo zelo verjetno kljućna v boju za drugo mesto. Foto: Reuters

Lanski polfinalist Ajax je sijajno začel tudi novo sezono Lige prvakov. V skupini H je prvi tekmi dobil s 3:0. Arena Johanna Cruyffa je bila razprodana. Motivirani Londončani so z odlično igro v zadnje pol ure prišli do zelo pomembnih treh točk, s tem so popravili uvodni spodrsljaj proti Valencii na Stamford Bridgeu.

Michy Batshuayi je v 71. minuti zamenjal Tammyja Abrahama. Štiri minute pred koncem je dosegel odločilni zadetek. Foto: Reuters

Videosodnik razveljavil gol Promesa

V prvem polčasu je bil Ajax nevarnejši. V 36. minuti je Quincy Promes zatresel mrežo in se že veselil zadetka. Oglasil se je videosodnik in razveljavil gol zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Stopalo je bilo nekaj centrimetrov prek navidezne črte.

Dve odlični menjavi Lamparda

Po uri igre je Promes podal iz kota, Edson Alvarez pa je z glavo stresel prečko. Chelsea se je prebudil v zadnje četrt ure, ko je Frank Lampard v igro poslal Christiana Pulisica in Batshuayija. Američan je imel veliko priložnost deset minut pred koncem, a je malce zgrešil vrata.

Odločitev je padla v 86. minuti, ko je Pulisic z leve strani podal pred vrata, kjer je Batshuayi s petih metrov z levo nogo zabil žogo pod prečko.

Prva zmaga za Kampla in soigralce

V skupini G je Leipzig ugnal Zenit z 2:1. Kevin Kampl je odigral vseh 90 minut za rdeče bike. Povedli Rusi v 25. minuti z zadetkom Jaroslava Rakickega, v drugem polčasu pa sta Nemcem zmago zagotovila avstrijska reprezentanta Konrad Laimer v 49. in Marcel Sabitzer v 59. minuti.

Chelsea zmagal v Amsterdamu

Skupina E:

SALZBURG - NAPOLI 2:3 (1:1)

Haaland 40./11-m, 72.; Mertens 17., 64., Insigne 73.



GENK - LIVERPOOL 1:4 (0:1)

Odey 88.; Oxlade Chamerlain 2., 57., Mane 77., Salah 87.

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F:

INTER - BORUSSIA (D) 2:0 (1:0)

Martinez 22., Candreva 89.

Martinez je v 83. minuti zapravil 11-m.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



SLAVIA PRAGA - BARCELONA 1:2 (0:1)

Boril 50.; Messi 3., Olayinka 57./ag

Lestvica: BARCELONA 3 2 1 0 4:2 7 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 3 0 1 2 2:5 1

Skupina G:

RB LEIPZIG - ZENIT ST. PETERBURG 2:1 (0:1)

Laimer 49., Sabitzer 59.; Rakicki 25.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.



BENFICA - LYON 2:1 (1:0)

Silva 4., Pizzi 86.; Depay 70.

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H:

AJAX - CHELSEA 0:1 (0:0)

Batshuayi 86.



LILLE - VALENCIA 1:1 (0:0)

Ikone 95.; Čerišev 63.

RK: Diakhaby 84./Valencia