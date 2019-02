Foto: Reuters

Lani so se uvrstitve v finale veselili Milančani - obe tekmi sta se končali z neodločenim izidom (0:0), tako da so o finalistu odločale enajstmetrovke. Lazio je do polfinala prišel prek Novare in Interja, Milan pa prek Sampdorie in Napolija.

To je sicer 19. obračun Lazia in Milana v Coppa Italia.

ITALIJANSKI POKAL

POLFINALE, prvi tekmi

Danes ob 21.00:

LAZIO - MILAN 0:0 (-:-)



Lazio: Strakosha, Bastos, Acerbi, Patric, Lulić, Milinković-Savić, Leiva, Parolo, Romulo, Immobile, Correa.



Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Kessie, Bakayoko, Paqueta, Suso, Piatek, Borini.



Sodnik: Daniele Orsato



Sreda ob 21.00:

FIORENTINA - ATALANTA



Povratni tekmi bosta 24. aprila.